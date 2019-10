Miley Cyrus sendet Grüße aus dem Krankenhaus

Miley Cyrus bei der Premiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles.

New York Seit der Trennung von Ehemann Liam Hemsworth im August sorgt Miley Cyrus immer wieder für vermeintliche Liebes-News. Nun grüßt sie ihre Fans aus einem Krankenhaus.

US-Sängerin Miley Cyrus (26, "Wrecking Ball") hat ihren Fans Grüße aus dem Krankenhaus gesendet. "Ich versuche, so schnell wie möglich gesund zu werden", schrieb sie am Dienstag bei Twitter und Instagram. Laut US-Medienberichten kuriert Cyrus in der Klinik eine Mandelentzündung aus.

"Schickt mir gute Genesungs-Energie", schrieb sie weiter. Denn spätestens bis zum Wochenende will die Sängerin wieder fit sein, um beim Gorillapalooza, einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rettung der Gorillas, auf der Bühne stehen zu können.

Cyrus postete auch Klinik-Fotos von sich mit ihrer Mutter Leticia Cyrus und eines, das sie mit Cody Simpson zeigt, der eine Gitarre hält. Wie das "People"-Magazin berichtete, sollen Simpson und Cyrus neuerdings liiert sein. Im August hatten Cyrus und ihr Mann, Schauspieler Liam Hemsworth (29, "Die Tribute von Panem"), ihre Trennung bekanntgegeben.