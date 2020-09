Kelly Clarkson über Ehe-Aus: "Leben wie ein Müllcontainer"

Die amerikanische Sängerin Kelly Clarkson (38) erlebte nach eigenen Worten eine schwere Zeit, nachdem sie im Juni die Scheidung von ihrem Mann Brandon Blackstock eingereicht hatte.

"Mein Leben war ein bisschen wie ein Müllcontainer", sagte die Grammy-Gewinnerin über ihre vergangenen Monate in einem Interview in der "Sunday Today"-Show. "Es ist das schlimmste Erlebnis für alle Beteiligten."

Sie habe sich mit Freunden unterhalten, die bereits eine Scheidung durchgemacht hatten. "Ich weiß nicht, wie Menschen das überstehen, ohne irgendeine Art Ventil zu haben." Clarkson und Blackstock sind rund sieben Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, die sechs Jahre alte Tochter River Rose und den vierjährigen Sohn Remington Alexander.

Clarkson wurde durch die Castingshow "American Idol" und durch Hits wie "Since U Been Gone" und "Walk Away" weltbekannt. Sie ist auch Jurorin in der US-Show "The Voice".

© dpa-infocom, dpa:200914-99-553040/3