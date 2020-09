Drew Barrymore: Habe Männern abgeschworen

Berlin In ihrer neuen Talkshow spricht die Schauspielerin über Liebe und Beziehungen. Der Oscarpreisträgerin Jane Fonda gab sie nun einen tiefen Einblick in ihr eigenes Liebesleben.

Die Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") hat nach eigenen Worten seit fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen.

"Ich habe einfach nicht die Kapazität dafür", sagte die 45-Jährige in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" (CBS). Es sei nicht so, dass sie nicht wolle. Es fehle einfach die Zeit: "Ich bekomme es einfach nicht unter."

Zu Gast in der Sendung war die Oscarpreisträgerin Jane Fonda (82). Diese antwortete auf Barrymores Frage nach ihrer Haltung zu dem Problem: "Du bist zu jung, um etwas abzuschwören, Drew." Sie selbst sei zu alt. "Es ist sehr einfach, sich dem Ausziehen zu entsagen, sogar im Kerzenlicht." Sie machte Barrymore Mut: "Du kannst sicher die ein oder andere Affäre dazwischenquetschen. Ich bin ganz dafür."

In "The Drew Barrymore Show" geht es um Liebe und Beziehungen. Start war am 14. September. Gäste waren unter anderem Cameron Diaz, Lucy Liu und Reese Witherspoon.

