Morten Harket nutzt Lockdown für neue Songs

Morten Harket beim Tourauftakt von a-Ha 2018 in Stuttgart.

Morten Harket, Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, blickt gelassen auf den Lockdown. Durch das Tourleben sei er Pausen gewohnt.

"In diesem Sinn ist es leichter für mich, einen Lockdown auszuhalten, eine längere Zeit zu Hause zu sein, in der ich nicht viel zu tun habe, aber die gewonnene Zeit zum Beispiel fürs Songwriting nutze", sagte der 61-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, gehe ich raus zum Holzhacken oder in den Wald."

Der Song "Take On Me" machte Harket und seine zwei Mitmusiker Magne Furuholmen und Paul Waaktaar-Savoy weltberühmt. Die Tonträger der Band wurden mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Die nächsten Konzerte von a-ha sollen eigentlich ab April 2021 stattfinden - auch nach Deutschland wollen die Musiker kommen.

