Los Angeles/London Weihnachten in diesem Jahr - da ist vieles anders als gewohnt. Das gilt auch für Ringo Starr.

Ringo Starr verpasst Weihnachtsfest in England

Die Corona-Krise verhagelt Ex-Beatle Ringo Starr (80) ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Kindern und Enkeln.

"Ich bin nicht in England, aber ich sollte in England sein", sagte der Schlagzeuger der legendären Band der britischen Nachrichtenagentur PA. "Also war ich ein paar Tage unglücklich." Aber man müsse trotzdem weitermachen. "Es ist nicht gut, lange unglücklich herumzusitzen."

Derzeit hält sich Ringo Starr mit seiner Gattin Barbara Bach in Los Angeles auf. Der Musiker ist bereits Urgroßvater. Er hat drei Kinder und acht Enkel.

Während des Lockdowns hat sich Sir Ringo mit Malen und Sport fit gehalten, außerdem hat er neue Songs aufgenommen. Eine geplante Tour mit seiner All Starr Band musste er wegen der Pandemie allerdings absagen.

