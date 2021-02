US-Sänger Tony Bennett hat Alzheimer

New York Seit einigen Jahren schon leidet Tony Bennett an Alzheimer. Jetzt hat die Familie seine Krankheit öffentlich gemacht.

Der US-Jazzsänger und EntertainerTony Bennett (94) ist an Alzheimer erkrankt. Er habe bereits 2015 Symptome der Krankheit gezeigt und sei 2016 offiziell diagnostiziert worden, sagte seine Familie dem Magazin des US-Verbands der Ruheständler (AARP).

Auf Anraten seiner Ärzte habe Bennett aber weiter Musik gemacht und sei aufgetreten, hieß es. "Das Leben ist ein Geschenk - auch mit Alzheimer", hieß es am Montag auf dem offiziellen Twitter-Profil des Sängers, wo der Artikel aus dem AARP-Magazin auch verlinkt wurde.

Der 1926 in New York geborene Bennett hatte 1961 in San Francisco zum ersten Mal seine berühmte Erkennungsmelodie "I Left My Heart in San Francisco" gesungen, die ihm ein Jahr später seine erste Grammy-Trophäe einbrachte.

Im hohen Alter nahm der insgesamt 18-fache Grammy-Preisträger Songs mit vielen jüngeren Künstlern auf. Sänger wie Marc Anthony, Gloria Estefan, Christina Aguilera, Amy Winehouse und Sheryl Crow traten mit Bennett ans Mikrofon. Auch sein Album "Cheek To Cheek" mit Lady Gaga war ein großer Erfolg. Zu seinem 94. Geburtstag im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Stars Bennett online gratuliert.

