Jutta Hoffmann hat Respekt vor "Rotztröpfchen"

Jutta Hoffmann: "Wir halten uns an die Regeln.".

Die Schauspielerin Jutta Hoffmann sieht im Social Distancing den effektivsten Schutz vor einer Ansteckung vor Corona.

Gerade lese sie "1918 - die Welt im Fieber" von Laura Spinney über die Spanische Grippe, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Darin sage die Autorin, dass "Rotztröpfchen" ziemlich effektive Geschosse seien. "Wir halten uns an die Regeln, setzen die Maske auf, halten Abstand und waschen uns die Hände", sagte Hoffmann zum Verhalten in Zeiten von Corona.

Am 3. März wird die bei Halle an der Saale geborene Schauspielerin 80 Jahre alt - aber die Feier fällt wegen Corona aus. Dem Warten auf eine Geburtstagsparty möglicherweise im nächsten Jahr gewinnt die Jubilarin auch etwas Positives ab: "Ich bleibe in meinen Siebzigern."

© dpa-infocom, dpa:210225-99-583864/3