Queen empfängt US-Präsidenten Biden und First Lady

Bei seinem Besuch in Europa trifft US-Präsident Joe Biden (78) auch die britische Königin Elizabeth II. (95). Die Queen werde Biden und dessen Ehefrau Jill am 13. Juni auf Schloss Windsor nahe London empfangen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit.

Biden und die First Lady nehmen zuvor - wie unter anderem auch Kanzlerin Angela Merkel - vom 11. bis 13. Juni am G7-Gipfel in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall teil. Dann reist der US-Präsident weiter zum Nato-Gipfel am 14. Juni und EU-USA-Gipfel am 15. Juni in Brüssel, bevor er sich am 16. Juni in Genf mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft.

Für die Queen ist Biden bereits der 13. US-Präsident, den sie in ihrer langen Regentschaft trifft. Anfang Juni 2019 hatte sie Bidens Vorgänger Donald Trump zu einem Staatsbankett im Buckingham-Palast empfangen. Dabei lobte die Monarchin die enge Freundschaft zwischen den beiden Staaten, mahnte Trump jedoch ungewöhnlich deutlich zur Wahrung internationaler Institutionen. Außer Trump wurde nur George W. Bush und Barack Obama die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil.

