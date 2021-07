König Willem-Alexander und Königin Máxima - das niederländische Königspaar wird zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet.

Royaler Besuch Niederländisches Königspaar in Berlin gelandet

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima sind am Montag zu ihrem Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Das Königspaar landete am Vormittag auf dem Berliner Flughafen. Begrüßt wurde es im strömenden Regen mit 21 Salutschüssen.

Willem-Alexander (54) und Maxima (50) wollen drei Tage in Berlin bleiben. Auf dem Programm stehen politische Gespräche, unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Außerdem besucht das Paar mehrere Einrichtungen der Kultur und Wissenschaft.

Am späten Montagvormittag wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gäste im Schloss Bellevue empfangen. Am Nachmittag begleitet Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) König und Königin zum Brandenburger Tor. Anschließend tragen sich beide im Berliner Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein.

