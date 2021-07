Helene Fischer kehrt mit Duett zurück

Deutsch-Popstar Helene Fischer ("Atemlos") kündigt als neue Single einen spanischen Song im Duett an. Das Lied "Vamos a marte" mit Luis Fonsi erscheint in zwei Wochen, wie es heute auf Fischers Website hieß.

Das ist ein Tag nach ihrem 37. Geburtstag. Übersetzt heißt der neue Titel "Lass uns zum Mars gehen". Bei Instagram schrieb die Sängerin: "Ihr Lieben, ich freu' mich wahnsinnig, euch heute von meiner ersten Single aus meinem neuen Album erzählen zu dürfen. Am 06. August 2021 geht's endlich los! Ich liebe diesen Song - mit keinem Geringeren als dem großartigen Luis Fonsi!" Fonsi landete 2017 den Welthit "Despacito", bis heute in Deutschland der erfolgreichste Sommerhit in Sachen Chartsplatzierung.

Auf Instagram hatte Fischer seit gestern in ihrer sogenannten Story unter der Frage "Wer singt mit mir auf meiner neuen Single?" einige Namen ins Spiel gebracht, darunter Udo Lindenberg, Lena, Ed Sheeran, Udo Lindenberg, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Lady Gaga, The Weeknd, Capital Bra und Florian Silbereisen.

Mit Fonsi trat Fischer schon öfter gemeinsam auf, etwa in ihrer weihnachtlichen "Helene Fischer Show" 2018.

