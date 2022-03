Königspaar "tief bewegt" nach Gespräch mit Ukrainern

Das niederländische Königspaar ist tief erschüttert über die Gewalt in der Ukraine und das Leid der Menschen. Das Paar empfing in Den Haag einige in den Niederlanden lebende Ukrainer.

"Die Gespräche haben uns tief bewegt", schreiben König Willem-Alexander und Königin Máxima in einer Erklärung. "Die Ukraine verdient das Vertrauen von uns allen."

In einem über Twitter verbreiteten kurzen Video von dem Treffen sprach der König von einem "dunklen Szenario" nach der russischen Invasion, das er sich bis vor Kurzem noch "nicht einmal vorstellen konnte."

Das Paar hatte die Ukrainer im Palast Noordeinde empfangen, um deren Erfahrungen mit dem Krieg anzuhören. "Sie haben über ihre Angst, Wut und unermessliches Leid gesprochen", heißt es in der Erklärung. "Über die Liebe für ihre Nächsten. Und über die Überzeugung, dass die Freiheit siegen wird." Kurz nach der Invasion Russlands hatte das Paar dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seine Unterstützung zugesichert.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-433456/2