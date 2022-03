Queen überträgt Meghans Theater-Schirmherrschaft an Camilla

Queen Elizabeth II. (95) hat das erste der vielen Ehrenämter von Herzogin Meghan (40) neu in der Royal Family verteilt. Künftig übernimmt ihre Schwiegertochter Herzogin Camilla (74) die Schirmherrschaft über das National Theatre, wie der Palast in der Nacht mitteilte.

Die frühere Schauspielerin Meghan und ihr Ehemann, Queen-Enkel Prinz Harry (37), hatten im Februar 2021 ihre royalen Pflichten niedergelegt. Damit mussten sie auch ihre Ehrentitel und Schirmherrschaften aufgeben.

Camilla steht in der Gunst der Queen

Die Ernennung Camillas gilt als weiteres Zeichen, dass die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles (73) die Gunst der Queen genießt. Die Monarchin hatte sich zu ihrem 70. Thronjubiläum im Februar gewünscht, dass Camilla britische Königin ("Queen consort") wird, wenn sie stirbt und Charles König wird.

Das National Theatre zeigte sich begeistert über die Wahl. Camilla sei eine langjährige Unterstützerin der Künste, eine leidenschaftliche Theaterliebhaberin und Verfechterin von Literatur und Drama. Das Theater ist eine der bekanntesten Kunststätten des Landes. Seit 1976 residiert es in einem modernen Gebäude, das Prinz Charles einst mit einem Atomkraftwerk verglich.

Camilla hält bereits zahlreiche Schirmherrschaften, darunter für die The Royal Academy of Dance, die Royal Society of Literature und das London Chamber Orchestra. Die Queen war selbst lange Schirmherrin des National Theatre, bevor sie das Ehrenamt 2019 an Meghan übertrug. Es wird damit gerechnet, dass die Queen nun auch bald die ehemalige Schirmherrschaft Meghans für den Hochschulverband Association of Commonwealth Universities an ein anderes Familienmitglied überträgt.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-568550/2