FDP fordert 24-Stunden-Betrieb auf wichtigen Autobahnbaustellen

Unser Leser Norbert Troska aus Peine fragt: Warum wird an den Baustellen nicht mit Hochdruck rund um die Uhr und an den Wochenenden gearbeitet?Die Antwort recherchierte Johannes KaufmannUnd immer knallt es auf der A2. Am Dienstagmorgen gab es erneut einen Schwerverletzten bei einem LKW-Unfall an...