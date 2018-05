Die Salzgitteraner Band nullbock erhält den Sonderpreis der Jury

Wenn die Band „nullbock“ spielt, liegt nicht nur Punk in der Luft, sondern auch jede Menge Miteinander: Die vier Musiker aus Salzgitter spenden seit 20 Jahren ihre Konzerterlöse für soziale Zwecke. Ihnen liegen diejenigen am Herzen, denen es im Leben nicht so gut geht, die mit wenig Geld über die...