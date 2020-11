Paketboten: Maske auf? Das sagen DHL, Hermes, dpd und UPS

Verpflichten Paketdienstleister wie DHL und Hermes ihre Mitarbeiter beim Ausliefern von Paketen eine Maske zu tragen? Das will Leserin Birgit P. wissen.

Während des ersten Lockdowns blieben in Niedersachsen viele Läden geschlossen. Jeff Bezos, Gründer des Internetwarenhauses Amazon, hat laut bloomberg.com während der Corona-Krise zeitweise 13 Milliarden Dollar verdient – pro Tag. Internethändler wie Amazon, Otto, Ebay und Co sind die Gewinner der Corona-Pandemie. Schon 2019 offenbarte eine McKinsey-Studie, dass Deutsche im Schnitt 24 Pakete pro Jahr empfangen. Doch wie sieht es beim Empfang mit dem Infektionsschutz aus? Leserin Birgit P. hat unsere Zeitung gefragt, ob Paketboten beim Austragen eine Maske tragen müssen. Was DHL, Hermes, dpd und UPS zu sagen haben, lesen Sie hier.