In Berlin versammelten sich am vorigen Wochenende Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Am Ende kamen laut Polizei nur 300 Demonstranten, weit weniger als erwartet. Auch aus unserer Region reisen Anhänger der rechtsextremistischen Szene immer wieder zu Kundgebungen im Bundesgebiet. Foto: Sean GallupGetty Images