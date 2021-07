Unsere große Wahl-Umfrage - hier können Sie teilnehmen

Braunschweig. Wir wollen wissen, wie die politische Stimmung in unserer Region ist. Sie können hier an der Studie teilnehmen.

Niedersachsen steht mit den Kommunalwahlen und der Bundestagswahl im September vor einem heißen Herbst. So viel Wahl war in einem Monat noch nie. Wir nehmen das zum Anlass, um zum ersten Mal eine große Studie zu starten. Unsere Partner sind die Goslarsche Zeitung und der Harz-Kurier. Wissenschaftlich begleiten wird die Studie die Technische Universität Braunschweig. Das Institute of Comparative Politics and Public Policy (CoPPP) der TU Braunschweig führt die Studie durch. Leiter ist Professor Nils Bandelow.

Bandelow konzipierte die regionale Studie auch – unter Berücksichtigung von Hinweisen der drei Zeitungen. Die Politikwissenschaftler wollen im Vorfeld der Wahlen das kommunal- und bundespolitische Wissen und Denken der Menschen in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie den Landkreisen Gifhorn, Peine, Helmstedt, Wolfenbüttel, Goslar und Göttingen erforschen. Unsere Zeitung wertet die Ergebnisse mit den Wissenschaftlern aus – und präsentiert sie natürlich ausführlich.

Falls Sie mitmachen wollen: Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Die Angaben sind anonymisiert und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person. An der Umfrage kann jeder kostenlos online bis Dienstag, 17. August, teilnehmen.

Hier geht es zur Umfrage

Erster Umfrage-Teil zur Bundestagswahl, zweiter zu Kommunalwahlen

Schon jetzt ein kleiner Tipp: Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, antworten Sie einfach so spontan wie möglich und versuchen Sie, Ablenkungen zu vermeiden. Die Wissenschaftler und die Zeitungen, die die Studie beauftragen, wollen wissen, wie die politische Stimmung so kurz vor dem wichtigen Wahlmonat September in unserer Region ist.

Unsere Zeitung startet mit Partnern die große Wahlstudie. Foto: Jürgen Runo

Die Umfrage ist zweigeteilt. Der erste Teil befasst sich mit der Bundestagswahl, der zweite mit den Kommunalwahlen. Der Online-Fragebogen ist nicht darauf ausgelegt, alle Kandidaten und alle Parteien abzubilden. Sinn der Studie ist es, in einem größeren Maßstab Daten zu sammeln, aus denen wir Schlüsse ziehen können. Wir beschränken uns daher in der Rubrik „Kommunalwahl“ in den kreisfreien Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter auf die Oberbürgermeister- und Ratswahlen. In den Landkreisen werden nur Fragen gestellt zu den Landrats- und Kreistagswahlen. Wir verzichten auf die Bürgermeister- und Ratswahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Um ehrlich zu sein: Es sind einfach zu viele. Eine Ausnahme bildet lediglich die Stadt Goslar mit der Oberbürgermeister-Wahl.

Mehr zum Thema

Ärger bei Linken- Zimmermann kandidiert nicht für Bundestag

Unsere Region droht politisch ins Hintertreffen zu geraten

Jägermeister-Erbe spendet 170.000 Euro an Parteien

Abgeordnete aus der Region verdienen 440.000 Euro nebenher

Wir nennen die Parteien, die im Bundestag vertreten sind oder die einen eigenen Spitzenkandidaten für die OB- oder Landratswahlen stellen. Dabei gilt als Stichtag der Start unserer Online-Studie am Freitagabend, 23. Juli. Die Reihenfolge, in der die Parteien genannt werden, ist nach dem Zufallsprinzip bei jeder Frage anders.

In Braunschweig oder in Wolfsburg treten die Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Klaus Mohrs (beide SPD) nicht mehr an. Professor Bandelow sagte dazu: „Der Amtsbonus zählt in den beiden Städten also nicht, auch bei anderen Kommunalwahlen in der Region. Es wird in diesen Kommunen spannend sein, herauszufinden, was die Wahlentscheidung stattdessen prägt.“ Gerade in Braunschweig, Wolfsburg oder auch im Landkreis Goslar werde mit Blick auf die Landratswahl dort entscheidend sein, ob die Kandidaten ausreichend bekannt sind.

Gerade bei den Kommunalwahlen ist vielerorts unklar, was die thematischen Schwerpunkte sind. „Alle wollen irgendwie die Digitalisierung und die Innenstädte voranbringen“, so Bandelow. „Aber was zählt wirklich? Darüber erhoffen wir uns Aufschluss.“

Sind Frauen oder Männer beliebter?

Die Wahlen folgen eng aufeinander. Den Beginn machen die Kommunalwahlen am 12. September, die Bundestagswahl folgt am 26. September. „Strahlt die Bundestagswahl auf die Kommunalwahlen aus?“, fragte Bandelow. „Auch das wollen wir wissen.“

Bei der Umfrage zur Bundestagswahl stellen die Forscher nur Fragen zur Zweitstimme. Und doch sind die Wahlkreise eng mit den Direktkandidaten verknüpft – mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) etwa für den Wahlkreis Gifhorn-Peine. Hier möchten die Forscher klären: Sind es die Kandidaten oder die Themen, die entscheiden? Bandelow: „Wer kommt warum an? Was zeichnet eine Person aus? Sind Frauen einfach die beliebteren Kandidaten? Oder werden Männer vielleicht als kompetenter eingeschätzt? Welche Themen sind wichtig?“

Wahlen 2021 in Braunschweig - Alle Fakten auf einen Blick

Welche Wahlkampf-Termine stehen an? Wer kandidiert für den Oberbürgermeister-Posten, für den Rat und die Stadtbezirksräte? Wer will in den Bundestag? Wofür stehen die Kandidatinnen und Kandidaten? Hier finden Sie alle wichtigen Infos gebündelt.

Lesen Sie außerdem: Wahlkodex der Redaktion: So berichten wir

Und mehr über unsere große regionale Wahlstudie erfahren Sie hier.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de