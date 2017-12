„Beamte zahlen Steuern auf alle ihre Bezüge“

Hannover Zum Kommentar „Privilegierte Beamte“ vom 22. Dezember:

Alle Jahre wieder kocht die Debatte um die Vergleichbarkeit von Renten und Pensionen hoch. Wenn es jedoch um Ehrlichkeit und Transparenz sowohl in der Berichterstattung als auch in dem Kommentar von Herrn Dolle gehen soll, darf eine wesentliche Tatsache nicht verschwiegen werden.

Die Beamten zahlen wie auch im aktiven Dienst Steuern auf ihre Bezüge. Ja, sogar die Pensionen der Beamtenwitwen sind steuerpflichtig. Insofern fließt ein Gutteil der Pensionseinkünfte an das Land zurück. Die normalen Renteneinkünfte – von Zweit- oder gar Drittrenten nicht zu reden – sind dagegen bis heute in den weitaus meisten Fällen steuerfrei. Den sogenannten Privilegien stehen also auch Nachteile gegenüber, von der Zahlung eines Weihnachtsgeldes einmal ganz abgesehen.

Manfred Stoppe, Helmstedt

Beihilfe ist Ersatz für Arbeitgeberanteil

Ebenfalls zu dem Kommentar:

Privilegierte Beamte? Der Kommentator fordert, dass es im Zuge der anstehenden Pensionierungswelle von Lehrern bezüglich des Beamtenstatus’ keine Denkverbote mehr geben dürfte, und wirft denjenigen Beamten, die für ein Weihnachtsgeld eintreten, eine Neiddebatte vor. Richtig ist, dass Beamte wohl keine Altersarmut erleiden müssen.

Fakt ist aber auch, dass ein Mensch sich in seiner Jugend für das Beamtenverhältnis entscheidet, weil er an das Alter denkt. Inzwischen ist das Pensionsalter auf 67 heraufgesetzt worden. Die meisten Lehrer schaffen aber kaum die 65. Und dann wandern die 71 Prozent Pension auch schnell gen 50 Prozent. Das angeführte angebliche Privileg der Beihilfe zeigt, dass sich der Kommentator wohl eher in einer Neiddebatte befindet. Es ist in Deutsch- land im Allgemeinen so geregelt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich Kranken- und Pflegeversicherung teilen. Die Beihilfe ist nichts anderes als der Arbeitgeberanteil, den der Staat aber nicht monatlich, sondern nur nach Einreichung einer Arztrechnung bezahlen muss. Deshalb ist der junge Beamte für jede Regierung billiger als ein Angestellter.

Dirk Rühmann, Braunschweig