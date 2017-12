„Bussard würde Tauben töten – nicht vertreiben“

Eine Taube in den Stachus Passagen in München: Ein Falkner vertreibt mit seinen Raubvögeln Tauben aus öffentlichen Gebäuden. Foto: Matthias Balk/dpa

München Zu „Tierisch gute Jäger“ vom 15. Dezember:

Der Einsatz eines Greifvogels in der Stadt zur Dezimierung der Taubenpopulation ist zu kurz gedacht und ruft unnötiges Tierleid hervor! Die in anderen Punkten sonst so fortschrittliche Stadt München sollte sich hier mal ein gutes Beispiel an den Tauben-Management-Projekten anderer Städte wie Hamburg nehmen. Dort werden die Tauben zentral gefüttert und versorgt und die Population wird durch Austausch der Eier reguliert.

Und dieses ganze Thema noch in eine Kinderrubrik zu setzen, halte ich für pädagogisch höchst fragwürdig! Soll das „cool“ sein, einen Raubvogel auf domestizierte und somit recht hilflose Vögel zu hetzen? Es handelt sich hierbei um verwilderte Zuchttauben – die der Mensch erst in die Stadt gebracht hat!

Der Einwand, dass der Bussard die Tauben nur vertreiben soll, muss falsch sein. Tauben sind standorttreu und lassen sich nicht so einfach verscheuchen. Sie werden wohl nach und nach einfach von dem Greifvogel getötet werden.

Ich bin auf den Aufschrei gespannt, wenn die ersten Kinder blutige Taubenkadaver in der Einkaufspassage finden.

Renata Wyganowska, Braunschweig

Tauben leiden still

Auch dazu:

In diesen Tagen wird ein Akt der Nächstenliebe zelebriert; Weihnachten wird opulent gefeiert. Während wir am Festtagstisch unsere Mägen mit Köstlichkeiten füllen, laufen hungernde Tauben durch triste, graue Straßen, auf der verzweifelten Suche nach Essbarem. Sie haben sich dieses Leidensschicksal nicht ausgesucht. Taubenzüchter sind dafür verantwortlich, dass Stadttauben existieren und verzweifelt nach Brotkrumen suchen. Die zu Unrecht verhassten Tauben sind abgemagert, ihre Gliedmaßen verstümmelt, und durch gespannte Drähte und Nagelbretter können sie sich nicht vor der Kälte schützen.

Liebe Kinder, meine ganze Hoffnung lege ich in eure Hände. Ihr habt mehr Verstand und Empathie als die Erwachsenen. Dreck machen nicht die Tauben, sondern wir Menschen. Seid tolerant gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Denkt in dieser Zeit der Besinnlichkeit auch an Lebewesen, welche auf unsere Hilfe angewiesen sind.

Martina Ludwig, Hillerse

Der Lebensraum der Stadttauben ist die Stadt

Zu demselben Thema:

Ich habe den Artikel im Abschnitt „Nachrichten für Kinder“ gelesen und bin enttäuscht. Erstens weiß ich nicht, was an einem Bericht über die Ausnutzung eines Tieres (der Bussard Hillary) zur Jagd auf andere hilfsbedürftige Tiere (die Tauben) pädagogisch wertvoll für Kinder ist; zweitens ist das Ganze keineswegs so harmlos wie es dargestellt wird.

„Die Wahrheit ist: Stadttauben übertragen keine Krankheiten. Tauben gelten als Überträger von Krankheiten und werden als Schädlinge bezeichnet. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt schon 1989, dass eine Ansteckung unwahrscheinlich ist und die Gefahr sich bei Hunden oder Katzen anzustecken wesentlich größer ist. Auch die Art der Keime sind auf den Menschen nicht übertragbar.

Stadttauben vermehren sich nicht über das Futterangebot. Stadttauben haben einen vom Menschen angezüchteten Brutzwang. Unter Futtermangel brüten sie zum Erhalt ihrer Art nicht weniger als gesättigte Tiere. Fütterungsverbote dämmen somit nicht die Fortpflanzung ein, sondern sind aus ethischen und tierschutzrelevanten Gründen abzulehnen. Die Population ist nicht wie bei Wildvögeln vom Nahrungsangebot abhängig!

Stadttauben finden nicht genügend Nahrung. Eine Stadttaube ist in ihrem Leben täglich von Hunger geplagt. Jeden Tag laufen sie verzweifelt durch die Städte auf der Suche nach Nahrung. Stadttauben hungern jeden einzelnen Tag! Sie leben vom Zivilisationsmüll. Der sogenannte Hunger-Durchfall und Siechtum sind die Folge. Stadttauben sind generell stark untergewichtig und mangelernährt und erreichen im Schnitt nur ein Zehntel ihrer eigentlichen Lebenserwartung.

Stadttauben sind nicht in Städten, weil sie gefüttert werden. Stadttauben sind in unseren Städten, da sie von Felsentauben abstammen und unsere Gebäude in der Stadt den Felsen ähneln. Stadttauben gehen nicht aus der Stadt, da sie vom Menschen eingebrachte Haustiere sind und keinen natürlichen Lebensraum besitzen.

Stadttauben sind Haustiere. Stadttauben sind verwilderte Zuchttauben und deren Nachkommen. Als ehemalige Haustiere sind sie, genau wie Hunde und Katzen, auf die Versorgung durch den Menschen angewiesen!

Wir sollten Tauben helfen, anstatt zu versuchen sie zu vertreiben. Auch nur so kann man das „Stadttaubenproblem“ längerfristig in den Griff bekommen.

Dass ein Bussard die Tauben verjagen soll, hört sich vielleicht erstmal harmlos an. Aber die Tauben haben natürlich starke Angst und Panik und fliegen deshalb oft gegen Scheiben oder Wände und sterben an den Verletzungen.

Wo sollen die Tauben denn dann hin, wenn sie vertrieben sind? Das einzige, das wirklich hilft, ist das erfolgreiche Augsburger Modell. Bei diesem Modell wird ein betreuter Taubenschlag errichtet. Die Tauben kriegen artgerechtes Futter (Körner und Saaten), lassen den meisten Kot im Schlag (da sie nicht auf Futtersuche gehen müssen), brüten im Schlag und vermehren sich nicht weiter, da die Eier gegen Gipseier ausgetauscht werden. Nur das ist ein Erfolg für Taube und Mensch.

Außerdem sollte ein Bussard nicht eingesperrt sein und er/sie sollte selber seine Beute aussuchen dürfen.

Wir haben nicht das Recht Tiere für unsere eigenen Zwecke zu benutzen. Sie verdienen genauso Freiheit wie wir auch. Ob man dem zustimmt oder nicht... Kindern sollte auf jeden Fall Respekt und Mitgefühl mit allen Lebewesen vermittelt werden.

Anisa Sjenar, Wolfsburg