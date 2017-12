„Stabilität ist kein Wert an sich“

Berlin Zu „Im Eilschritt zur Regierungsbank“ vom 21. Dezember:

Allein die Überschrift suggeriert dem Leser, dass es der SPD nur noch darum geht, der CDU/CSU ein paar Erfolge beim Koalitionsvertrag abzuhandeln. Fair ist das nicht! Belämmert lesen die Genossen weiter am Schluss des Artikels, dass Ostern dann eine Regierung gebildet werden kann, wenn die Delegierten zustimmen.

Erstens stimmen vor den Delegierten noch alle Mitglieder der SPD ab. Zweitens war mit der Erneuerung der SPD nicht die Erneuerung der Groko gemeint. Drittens ist eine stabile Regierung noch kein Wert an sich (Frage: Sind die stabilen Regierungen in Russland, Nord-Korea oder Ungarn jetzt Vorbild für Berlin?). Viertens ist nicht zu erwarten, dass die Sondierungsgespräche auch nur eine einzige für das Land vernünftige Vereinbarung gebären, die eine Minderheitsregierung nicht im Bundestag durchsetzen könnte, weil eine konstruktive Opposition vernünftige Gesetze nicht blockieren wird. Fünftens lassen die Pöbeleien von Dobrindt und Seehofer vermuten, dass die CSU eine Groko verhindern will, weil sie dann einen Minister mehr ins Kabinett entsenden kann, Guttenberg lässt grüßen.

Volker Mewes Braunschweig

Parteiengezerre stärkt den Populismus

Auch dazu:

Als SPD-Wähler bin ich wegen des langwierigen Prozesses der Regierungsbildung in großer Enttäuschung und Sorge: Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen und mit Blick auf den Eiertanz der SPD habe ich die Befürchtung, dass auch in Deutschland die latente Gefahr des Popu- lismus durch dieses Parteiengezerre verstärkt wird.

Die SPD muss meiner Ansicht nach zweigleisig vorgehen: Nach Auflösung der verkrusteten Denk- und Organisationsstrukturen zügig die Regierungsbildung voranbringen und gleichzeitig die Wiederherstellung des beschädigten Sozialstaats zum ständigen Thema in der öffentlichen Diskussion machen (Stichworte: Pflegesituation, Rente-Altersarmut, Kinderarmut und überhaupt die Zunahme der sozialen Ungleichheit).

Jürgen Allers, Helmstedt