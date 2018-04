Hannover Zu „Hundeattacke mit zwei Toten – Versäumnisse beim Amt“ vom 10. April:

Ich habe ebenfalls die Online-Petition unterschrieben, damit Chico nicht sterben muss.

Er hatte ein katastrophales Leben mit physischen Schmerzen und seelischem Leid.

Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine. Kein Hund wird als „Killer“ geboren – es sind sehr soziale und liebevolle Wesen, die mit uns Menschen eine bereichernde Symbiose eingehen können.

Cosima Matuschak, Braunschweig

Mehr Kontrolle von Hundebesitzern

Zum selben Thema:

Angeblich war in den letzten Jahren zweimal jemand vom Tierschutzverein bei der Familie, und es hätte nichts zu beanstanden gegeben. Solche Fälle gibt es viele: das Tier hat keine äußeren Verletzungen, ist gut genährt, nicht offensichtlich krank. Was diese Tiere aber in Wahrheit für ein kümmerliches Leben haben, das wird übersehen oder man kann angeblich nichts dagegen unternehmen. Hunde sind soziale Wesen und brauchen Liebe, Erziehung, Beschäftigung, Auslauf. Und wer weiß denn, ob das Tier nicht „nur“ Gleichgültigkeit, sondern sogar selbst physische Gewalt erlebt hat?

Hätte ein Chihuahua zugebissen, hätte es sicher keine Toten gegeben. Bei einem sehr großen und starken Hund sind die Folgen natürlich unendlich schwerwiegender. Was wir aber brauchen, sind keine „Rasselisten“, sondern viel mehr Kontrolle, wer sich einen Hund anschafft und wie dieser gehalten wird. Und es braucht auch mehr gesetzliche Handhabe, um Tiere ihren Haltern in klar tierschutzwidrigen Fällen wegnehmen zu können.

Eva S. Prangenberg, Braunschweig