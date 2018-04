Braunschweig Zu „Den Irrweg habe ich nach zwei Jahren verlassen“ vom 7. April:

Das Interview mit Herrn Dr. Hoffmann ist ein Spiegelbild seiner Egomanie: Nicht er ist in die CDU eingetreten, nein, die CDU ist an ihn herangetreten, um ihn um seinen Beitritt zu bitten. Für mich ist die Zeit, als Dr. Hoffmann Oberbürgermeister war, die größte Katastrophe der Braunschweiger Nachkriegszeit. Die ganze Privatisierung des Braunschweiger Tafelsilbers wie der Stadtwerke ist einer der größten Fehler dieses Mannes, was die Braunschweiger viele Millionen Euro kosten wird. Das begreift jeder, der die Grundrechenarten beherrscht.

Bernd Stüber, Braunschweig