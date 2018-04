„Vergabe orientiert sich an Verkaufszahlen“

Braunschweig Zu „Wo ist die Grenze der Toleranz?“ vom 14. April:

An die Kritiker der Verleihung des Echo an Kollegah und Farid Bang: Die Vergabe orientiert sich nahezu ausschließlich an Verkaufszahlen und Chartplatzierungen. Weder Moral noch Political Correctness spielen eine Rolle. Dass die Verkaufszahlen und Platzierungen zur Verleihung des Preises geführt haben, ist ein gesellschaftliches und kein Interpretenproblem. Jugendliche, die diese Art von Texten konsumieren, sind nicht antisemitisch, sondern unkritisch und unreflektiert. Diese Lieder werden so schnell verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Was bleiben wird, sind Antisemitismus, Islamophobie, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie und Sexismus. Daran sei auch Herr Dobrindt in seinem Stolz auf die Aufklärung erinnert: Aufklärung bedeutet nichts anderes, als den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Manfred Bräuer, Braunschweig

Songtext gegen Facebook-Kommentar

Zum selben Thema:

Was ist der Unterschied zwischen einem Songtext von Kollegah und Farid Bang wie: „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ oder auch „Mache wieder mal ’nen Holocaust, komm’ an mit dem Molotow“ und dem Facebook-Text eines 61-jährigen, der Flüchtlinge als „Drecksviecher“ bezeichnet, die „in den Ofen“ gehören? – Die Rapper erhalten den Echo, der 61-jährige wird strafrechtlich verfolgt. Ohne Worte.

Karin Comes, Braunschweig