„Russland sichert Assads Macht“

Washington Zu „Raketen in Syrien – Mission erfüllt?“ vom 16. April:

Was soll das Geschrei über den Bruch des Völkerrechts durch Linke, AfD, Putin und seine Oligarchenbande?

Dem syrischen Machthaber Assad sichert Russland mit seiner großangelegten militärischen Unterstützung den Machterhalt. Dabei wurden nachweislich Tausende von Zivilisten durch massive Bombardierungen der russischen und syrischen Luftwaffe getötet.

Die Iranische Revolutionsgarde und die Hisbollah mischen munter auf Seiten von Assad mit – ist das keine ausländische Einmischung?

Im UN-Sicherheitsrat hat Russland seit 2011 sämtliche Resolutionen zur Verurteilung des syrischen Regimes mit seinem Veto blockiert.

Der Giftgasangriff von vor einer Woche beweist wieder, dass die Mörderbande um Assad keinerlei Skrupel hat, alle Gegner zu vernichten.

Endlich haben die USA, Frankreich und Großbritannien Entschlossenheit gezeigt, um dem mörderischen Treiben von Assad, zumindest beim Chemiewaffeneinsatz, Einhalt zu gebieten.

Was soll also der Aufschrei all derjenigen, die bei den Bombardierungen durch syrische und russische Streitkräfte mit tausenden von unschuldigen Opfern in Aleppo, Homs, Ost-Ghuta und anderen Orten in Syrien auffällig ruhig geblieben sind?

Andreas Schattka, Braunschweig

Hochachtung vor Russlands Besonnenheit

Zum selben Thema:

Da behauptet der Weltpolizist USA irgendetwas, um dann mit seinen Hilfssheriffs einen souveränen Staat anzugreifen. Man kann zu Syrien stehen, wie man will. Man unterstützt ja auch Staaten wie Saudi-Arabien, Katar und die Türkei. Aber ein Land ohne endgültigen Beweis, dass chemische Waffen eingesetzt wurden – und falls dies der Fall sein sollte, von wem – anzugreifen, das kann nicht sein. Man kann nur seine Hochachtung vor Russland zeigen, das mit einer besonnenen Politik die Situation nicht weiter eskaliert.

Und dann wundern wir uns darüber, dass es so viele Flüchtlinge gibt, die ihr Land verlassen – oder dass andere Staaten wie Nordkorea solche Fälle vermeiden wollen und ebenfalls Raketen entwickeln. Man muss einen solchen Vorfall verurteilen und das Geld statt in die Rüstungsindustrie in die Entwicklungshilfe stecken.

Siegfried Müller, Braunschweig