„Auch der 15. Platz ist eine Schande“

Zu „Journalisten zunehmend bedroht“ vom 26. April: Deutschland ist bezüglich der Einschränkung der Pressefreiheit sicherlich nicht mit Ländern wie Polen, Ungarn oder Malta zu vergleichen. Aber auch ein 15. Platz Deutschlands im Ranking ist eine Schande und absolut kein Grund zur Selbstzufriedenheit.

Einschränkungen der Pressefreiheit sind oft subtil. Ein Redakteur schreibt einen Artikel lieber nicht, weil er nicht bei Parteien oder seinem Chef anecken möchte. Oder Meldungen werden verfälscht durch Verdrehen von Tatsachen oder auch durch Weglassen von Teilen der Meldung. Sogar die Positionierung einer Meldung – 3. Seite unten links – kann eine freie offene Berichtserstattung gefährden. Wenn die EU es mit ihren hehren Prinzipien ernst meinte, müsste auch Deutschland die Gemeinschaft verlassen. Ein 15. Platz im Ranking ist wahrlich kein Grund zur Freude. Und wer sich selbst den Heiligenschein aufsetzt oder gar Kruzifixe an die Wand nagelt, um die Öffentlichkeit und die Medien über seine wahren Absichten zu täuschen, ist kein Christ, sondern bestenfalls ein Schwachkopf.

Werner Knurr, Hornburg

Pfleger sind keine Werkzeuge

Zu „Pflegebranche krankt an Bezahlung und Image“ vom 26. April:

Alle verschanzen sich hinter ihrer Standardausrede: „Ich bin berufstätig.“ Klar, weil es um Geld geht. Aber es gibt gleichwohl viele Menschen, die berufungstätig sind – sie denken in erster Linie an das Wohl anderer.

Viele haben es gar nicht nötig, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, weil ihnen ihre Unabhängigkeit und ein Luxusleben gar nicht so wichtig erscheinen.

Ich gehöre dazu.

Ich habe 23 Jahre meinen lieben Bruder in Pflege-Einrichtungen begleitet und somit das Pflege-Personal entlastet.

Alle empfanden diese Unterstützung als Anerkennung und Wertschätzung ihrer Leistungen und Einsätze. Selten haben sie das von anderen Angehörigen erfahren.

Für jeden kleinen Handgriff waren – und sind – Pfleger dankbar,

weil auch sie als Menschen wahrgenommen werden möchten.

Wir dürfen sie nicht ausbluten lassen, indem jeder sie benutzt wie ein Werkzeug in unserer egoistisch lieblos gewordenen Wohlstands-Gesellschaft.

Man bedenke: Du kannst der Nächste sein, der Hilfe benötigt.

Und wie soll die aussehen?

Marion Pesenecker, Königslutter

Neutralität im öffentlichen Raum

Zu „Heftige Kritik an Söders Kruzifix-Offensive“ vom 26. April:

Wir leben in einer Zeit zunehmender politischer Instabilitäten und vermehrter lokaler Gewaltausbrüche. In solchen Zeiten ist jedermann zu besonderer Zurückhaltung aufgefordert. Auch die Ausübung verbriefter Freiheitsrechte sollte immer mit dem Ziel der Mäßigung und Deeskalation gehandhabt werden. So bedauerlich das auch es – es gilt heute ganz besonders für die Handhabung von Symbolen, politischen – aber leider auch religiösen – im öffentlichen Raum.

Ganz gleich ob Kreuz, Kippa oder Kopftuch – niemandem soll etwas verboten werden, aber jeder sollte sich überlegen, ob es sinnvoll ist, diese Symbole allzu demonstrativ in die Öffentlichkeit zu bringen.

Alle drei monotheistischen Systeme sind hinreichend sichtbar durch Kirchen, Synagogen und Moscheen und genießen den Schutz des Staates, der laut Verfassung ein laizistischer ist und unbedingt auf Neutralität im öffentlichen Raum achten muss. Nur das kann der kleinste gemeinsame Nenner sein, auf den wir uns alle verständigen können und müssen.

Dr. Gunther Bosse, Braunschweig

Das Kreuz steht für Toleranz und Liebe

Zum selben Thema:

Es ist doch seltsam, wie viele Menschen sich aufregen und Unverständnis zeigen, wenn es sich um das Kreuz handelt, das zu unserer Kultur gehört, ganz gleich, welcher Konfession wir angehören. Wir sind es gewöhnt, auf andere Religionen zuzugehen und sie zu respektieren. Wir passen uns in anderen Ländern mit unterschiedlicher Kultur und Religion den dortigen Sitten und den religiösen Bräuchen an. Ich durfte beispielsweise in Jerusalem nicht in bestimmte Bezirke eintreten, wenn ich mein Kreuz, das ich seit der Konfirmation trage, nicht ablegte. Ich durfte in der Türkei nur mit Kopfbedeckung und barfuß Gebäude betreten und habe mich angepasst.

Das Kreuz steht für Toleranz und Liebe, für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Es sollte dafür respektiert werden, so wie wir uns bemühen, alle anderen Religionen zu respektieren.

Barbara Borrmann, Braunschweig