„Dieser Arbeitsaufwand ist nicht vertretbar“

Berlin Zu „Krankheit kann bei der Post den Job kosten“ vom 7. Mai:

Als ich bei der Post angefangen habe, war die Post noch ein Monopolunternehmen. Ich habe mit 48 Stunden die Woche angefangen. Dank der Gewerkschaft habe ich zum Schluss noch 38 Stunden mit mehr Lohn gearbeitet, hatte aber zum Anfang mehr als in 48 Stunden geleistet. Die Post sollte dann zur AG umgewandelt werden. Bei der AG muss noch mehr Leistung für die Aktionäre erbracht werden. Das ist mit weniger Lohn und mehr manueller Tätigkeit gar nicht möglich. Ob befristet oder unbefristet, dieser Arbeitsaufwand, so wie er hier betrieben wird, ist menschlich unvertretbar. Die Politik war doch dafür, und jetzt hagelt es Kritik. Scheinbar wollen die Politiker nicht wissen, wie eine AG geführt wird, aber sie müssen es zulassen.

Eckart Sander, Salzgitter

Für die Verbraucher kommt es gelegen

Zum selben Thema:

Vor ein paar Jahrzehnten noch waren die Postler Bundesbeamte. Pünktlich, zuverlässig und vertrauenswürdig. Ein Brief kostete 20 Pfennig. Danach wurde der Markt geöffnet und viele Mitbewerber sind in den Markt eingestiegen und fahren heute mit ihren ebenso vielen Fahrzeugen unter Erzeugung von CO 2 , Stickoxiden und Feinstaub kreuz und quer durcheinander und aneinander vorbei – einer billiger als der andere.

Viele Zusteller als Subunternehmer mit eigenem Fahrzeug und eigenem Risiko, andere als Billiglöhner mit viel Arbeit. Da kommt es natürlich für die Verbraucher sehr gelegen, dass man online einkaufen kann und die Lieferung kostenlos erfolgt; auch die Rücklieferung, wenn die Ware nicht gefällt. Nun will auch die Post noch billiger werden und Kosten sparen, am besten zulasten ihrer Arbeitnehmer. Die Aufregung ist nun groß. Aber letztendlich werden viele Mitbewerber immer noch billiger sein als die Post. Wie machen die das bloß?

Franz Albert, Wolfenbüttel