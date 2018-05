„Gelegenheit zum Feiern geben“

Hannover Zu „Grüne wollen zwei neue Feiertage“ vom 16. Mai:

Ein Feiertag bietet der Bevölkerung die Gelegenheit, überwiegend von der regulären Arbeit befreit, dem tieferen Sinn dieses Tages nachzugehen, zum Beispiel, um einen Gottesdienst zu besuchen, gemeinsam mit anderen der Verstorbenen zu gedenken und so weiter. Insofern ist es nur rein demokratisch, wenn wir in Niedersachsen, einem lutherisch geprägten Land, eben auch den Reformationstag zum Feiertag machen. Lutherische Christen sind die eindeutige Mehrheit in Niedersachsen. Denen sollte man Gelegenheit geben, den Feiertag zu nutzen, um in ihren Gemeinden zu feiern.

Michael Kahlert, Salzgitter-Salder

Kriegsende als neuer Feiertag

Zum selben Thema:

Über die Aussage der Grünen-Vorsitzenden Frau Anja Piel habe ich mich sehr geärgert. Ich würde vorschlagen, um allen merkwürdigen Vorschlägen entgegenzutreten, als neuen Feiertag für Niedersachsen den 8. Mai zu nehmen, denn an diesem Tag war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wenn an diesem Tag der neue Feiertag festgelegt würde, dann hätten alle Menschen in ganz Deutschland einen richtigen Grund, um daran erinnert zu werden, ohne Konfessions- oder andere Gründe.

Helmut Rieger, Salzgitter

Die Reformation ist kein Grund zum Feiern

Zum selben Thema:

Das scheindemokratische Verfahren von Herrn Weil, sich früh und vor den entscheidenden Debatten schon auf den Reformationstag festzulegen, das Ignorieren berechtigter Einwände anderer Religionen und das komplette Ausblenden der größten Gruppe in der Bevölkerung, der konfessionsfreien Menschen, zeigt die große Kirchenhörigkeit der etablierten Parteien. Die Reformation ist wahrhaft kein Grund zu feiern. Luthers Äußerungen gegen Behinderte, aufständische Bauern und als „Hexen“ diffamierte Frauen werden regelmäßig ausgeblendet. Da ziehe ich dann doch Halloween, ebenfalls am 31. Oktober, als Feiertag vor. Da werden „Hexen“ nicht mehr lebendig verbrannt, sondern als Hexen, Teufel oder Untote verkleidete fröhliche Kinder, die nicht mehr an deren Existenz glauben, bekommen Süßigkeiten. Was für ein Fortschritt!

Peter Koch, Vordorf