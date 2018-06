Salzgitter Zu „Wohlstands-Sicherung oder Flächenfraß?“ vom 14. Juni

Bei Westwind, der meistens vorherrscht, sind der Bahnhof Beddingen und die Windräder schon lärmintensiv. Wie soll es erst werden, wenn hier rund um die Uhr noch lärmintensive Betriebe arbeiten und auch noch Bahn- und LKW-Verkehr dazukommen?

Außerdem wird hier sehr ertragreiches Ackerland vernichtet, obwohl das Insektensterben in aller Munde ist. Frisches Obst und Gemüse wird nur ein paar hundert Meter vom geplanten Industriegebiet entfernt angebaut. Wer will diese Bionahrung dann noch kaufen? Es wohnen also nicht nur privilegierte Eigenheimbesitzer hier; in Thiede grenzen etliche Hochhäuser und ein großes Altenheim direkt ans geplante Industriegebiet. Offensichtlich wohnen die Befürworter dieses riesigen Bauvorhabens weitab in ruhigen Ortsteilen Braunschweigs. Ich und die meisten Anrainer sind absolut gegen das Industriegebiet.

Dorothea Vadersen, Braunschweig