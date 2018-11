„Politiker ist ein Fulltimejob“

Aktivisten der Organisationen Campact und Lobby-Control demonstrierten am 12. Mai 2011 vor dem Reichstag in Berlin für die Offenlegung von Politiker-Nebeneinkünften.

Zu „Was Politiker (nebenher) verdienen“ und zum Kommentar „Merz und der Neid“ vom 19. November:

Ich kann nicht verstehen, wieso es Politikern erlaubt ist, Nebeneinkünfte zu haben. Es ist doch ein Fulltimejob. Wenn sie das Geld auch noch mit Aufsichtsratsposten in Betrieben verdienen, die sie eigentlich als Politiker durch Gesetze kontrollieren müssten, erscheint mir dieser Verdienst äußerst fragwürdig. Auch fällt es mir schwer zu erkennen, wie jemand, der ein Jahresgehalt bekommt, für das manche mehrere Jahre arbeiten müssen, etwas für die kleinen Leute tun wird. Die Neiddebatte gibt es nicht wegen des Besitzes, den jemand hat, sondern wegen der ungerechten Verteilung desselben und der krassen Unterschiede. Ich wünsche mir endlich eine Politik, die allen Menschen zunächst ein auskömmliches Einkommen verschafft und dann dafür sorgt, dass jeder gleiche Chancen bekommt. Alles andere finde ich unsozial und ungerecht. Deshalb halte ich Herrn Merz für keinen geeigneten Nachfolger von Frau Merkel in einer christlichen Partei.

Michael Beck, Wolfenbüttel

Neid muss man sich erarbeiten

Auch zu dem Kommentar:

In einer Zeit, in der viele Bundesligaprofis eine Million Euro im Monat verdienen, echauffieren wir uns in einer dümmlichen deutscheigenen Neiddebatte über das bisherige Einkommen von Friedrich Merz, der als Millionär und Bundeskanzler doch eine bessere Besetzung wäre als ein Fantast, der alle Menschen zu Millionären machen möchte. Sein Wechsel als Führungskraft aus der Wirtschaft wird, solange keine Interessenkonflikte entstehen, das politische Geschäft mit Kreativität, Fantasie und erfahrungsorientierter Risikobereitschaft bereichern und beleben. Respekt, dass er es sich und seiner Familie im Gegensatz zu seinem bisherigen Leben zukünftig antut, nach wöchentlich 60 bis 80 Arbeitsstunden in Berlin an Wochenenden zwischen der sauerländischen Heimatscholle in Arnsberg, nun noch zwischen Flensburg und der Landesgrenze zum christ-sozialen Bayern für ein arg reduziertes Gehalt noch bei reihenweise Jubiläums- und Festveranstaltungen zu erscheinen.

Justus Becker, Sauingen

Merz wird den Sozialstaat weiter demontieren

Ebenfalls dazu:

Es stimmt schon: Geld regiert die Welt, direkt aus dem „Weißen Haus“ twittert es, wo es lang gehen soll im Interesse des Kapitals. Alles, was der friedlichen Entwicklung der Menschen dient, wird über Bord geworfen. Die Ideologie, der da gefolgt wird, der Neoliberalismus, wird direkt über die Atlantikbrücke in die Welt getragen. Mitglied der Atlantikbrücke ist Friedrich Merz. Dies hat er sich erworben, indem er unter anderem als Anwalt bei Mayer-Brown die Interessen von Großfirmen vertritt, Aufsichtsrat des Bankhauses Trinkaus & Burkhardt war, das immer wieder wegen Cum-Ex-Geschäften ins Gerede kam, und jetzt – wir wissen es – Aufsichtsrat von BlackRock Deutschland ist. Nichts von den uns bekannten Unternehmungen des Herrn Merz hat im Ergebnis jemals der Erwerbsbevölkerung genützt. Jetzt hat er sich auf den Weg gemacht, sich über die Wahl zum Parteivorsitzenden demokratisch legitimieren zu lassen, was er tut. Dann wird Herr Friedrich Merz daran gehen, den jetzt schon löchrigen Sozialstaat Stück für Stück weiter zu demontieren. Das kann niemand wollen!

Heide Janicki, Braunschweig

Erfolg ist in Deutschland offenbar ein Makel

Zu demselben Thema:

Das war nicht anders zu erwarten! Kaum war die Bewerbung von Merz für das Amt des Vorsitzenden der CDU heraus, kamen schon von diversen Seiten die Bedenken – so paradox es jetzt klingen mag, dass er wegen seines beruflichen Erfolges dafür nicht geeignet wäre! Typisch deutsch, müsste man jetzt sagen! Erfolgreiche Menschen werden gleich unter Generalverdacht gestellt, dass es bei ihnen nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann und sie daher ungeeignet für ein höheres politisches Amt sind! Da steckt keine Logik dahinter, sondern das ist Neid! Die Menschen machen sich auch etwas vor, wenn sie glauben, dass in politischen Führungsämtern nur die unbefleckte Reinheit ihren Platz haben kann! Merz bewirbt sich für ein politisches Amt und hat die gleichen Rechte wie alle anderen auch und sollte auch so behandelt werden!

Jochen Eckolt, Braunschweig

CDU sollte froh sein, Merz wählen zu können

Ebenfalls zu Merz:

Kaum ist das Rennen um den Parteivorsitz eröffnet, kommt schon die Neiddebatte ins Spiel. Friedrich Merz ist ein erfolgreicher Anwalt und in der freien Wirtschaft tätig. Wenn man erfolgreich ist, kann man dort gutes Geld verdienen. Das sollte man keinem zum Vorwurf machen. Und er ist in der Wirtschaft und im Trans-Atlantischem gut vernetzt. Die CDU sollte froh sein, so einen Mann an die Spitze wählen zu können. Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Nachteil, bis jetzt die Positionen Merkels vertreten zu haben. Was sollte sich also ändern? Jens Span, dieser Berufspolitiker, hat in seiner ganzen Vita bis heute nichts Besonderes vorzuweisen. Ich würde sagen: Es läuft auf Merz hinaus! Ich lass mich überraschen.

Willi Fassa, Salzgitter

Merz kann sich nicht in die Lage kleiner Leute versetzen

Auch dazu:

Ob der potenzielle Parteivorsitzende und Merkel-Nachfolger Friedrich Merz der Richtige ist, bleibt dahin gestellt. Er wird sich nie in die Lage der kleinen Leute und Wähler versetzen können!

Gisela Blödow, Meine

Merz wird die CDU spalten und nicht einen

Zu „Dreikampf um die Merkel-Nachfolge“ vom 16. November:

Ja, jubelt nur, ihr Mitglieder der CDU! Der Heilsbringer ist zurück. War da nicht schon was bei der SPD mit Martin Schulz? Ich kann Kanzler!? 100 Prozent Zustimmung als Parteivorsitzender und danach – ist bekannt! Merz will bis zu 40 Prozent für die CDU holen und die AfD sogar halbieren! Große Sprüche für einen, der 2009 kuschte und danach dem Weg des Geldes bis zum Millionär folgte. Aber auf Nachfrage zu seinem Vermögen ordnet er sich mehr dem Mittelstand zu. Kein Gegenhalten mit politisch Gleichgesinnten zur Politik von Merkel in der Partei. Neun Jahre kein Einsatz von Merz für die Belange der Bevölkerung, und siehe da, urplötzlich, ich zitiere ihn: „Es macht richtig Spaß, wieder dabei zu sein.“ Merz wird die CDU spalten und nicht vereinen und spätestens nach einer Wahlniederlage wieder dem Geruch des Geldes folgen! Ihr 1001 Wahlberechtigten der CDU, denkt nach, auch über den Tag hinaus, bei eurer Wahl in Hamburg. Nein, ich bin kein Mitglied einer Partei, aber ein in unserer Demokratie Mitdenkender.

Eckhard Duckstein, Braunschweig

Problem ist der auffällig wachsende Reichtum

Zu demselben Thema:

Bittere Pille, dass Friedrich Merz in diesen utopischen Finanzsphären mitmischt(e?). Er wird seinen Schwerreichen wohl eher unter die Arme greifen, als aus der Schule zu plaudern, um endlich die Größenwahnsinnigen zu bremsen. Aber Genügsamkeit ist in diesen Kreisen ein Fremdwort, kommt nicht vor... Wenn Merz sich damit profilieren würde und dafür sorgte, dass ein Unternehmer nicht 100- bis 200-mal soviel verdient wie seine Mitarbeiter, würde ich vor ihm den Hut ziehen. Denn das ureigene Problem ist nicht die auffällig wachsende Armut – nein, es ist der auffällig wachsende Reichtum, der in keinem Verhältnis mehr steht zum normalen Standard. Die Relationen geraten außer Kontrolle. Ein Ungleichgewicht, weil das Wachstum die Geldmacher bestimmen. Die Mächtigen sind die Investoren, die die Wirtschaft regeln und den Lebensstil der Bürger beeinflussen. Nur ein gerechter, wohlwollender Politiker kann denen das Handwerk legen.

Marion Pesenecker, Königslutter