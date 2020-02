Merz, der brave Hausmann?

Zum Leserbrief „Politisches Desaster für die CDU“:

Die „AKK“-Karriere laut Wikipedia: abgeschlossenes Studium mit Magistra Artium in den Fächern Politikwissenschaft und Öffentliches Recht. Danach begann ihre politische Karriere als Referentin bis hin zur Ministerpräsidentin und Vorsitzenden der CDU. Wo sie als „brave Hausfrau“ tätig wurde konnte ich nirgendwo einsehen. Ganz im Gegenteil, der Ehemann reduzierte seine Arbeit und übernahm die Erziehung der drei gemeinsamen Kinder, damit AKK sich auf die Karriere konzentrieren konnte. Ob der Leserbriefschreiber die „Politprofis“ Jens Spahn oder Friedrich Merz auch als „brave Hausmänner“ bezeichnet hätte?

Benedikt Röhl, Wolfsburg

Nun müssen dieBürgerlichen springen

Zur Situation in Thüringen

Eine Woche dauert die Krise im Freistaat Thüringen schon an, und noch immer stellt die CDU ihre Parteibeschlüsse über die Staatsraison. Irritierend dabei ist, dass von der SPD immer wie selbstverständlich erwartet wird, dass sie die Staatsraison vor ihre Parteiraison stellt, angefangen von den Kriegskrediten für den Kaiser bis zum Eintritt in die Große Koalition, die sie ja im Wahlkampf ausgeschlossen hatte. Und für die FDP gilt die Aussage, besser nicht als falsch zu regieren, auch nur, wenn es gerade passt. Jetzt sind die selbst ernannten Bürgerlichen mal dran zu springen.

Volker Mewes, Braunschweig

Warum nicht „Welcome“?

Zum Artikel „Klare Kante oder eklatante Geldverschwendung?“ vom 12. Februar:

Warum schreibt man nicht „Welcome“ – würden doch mehr Gäste verstehen. 100.000 Euro geteilt durch 37 Schilder ergibt 2702,70 Euro pro Schild, geteilt durch 3 (wegen Behördenbestellung) ergibt 900,90 Euro. Soviel sollte man doch ausgeben, um Gäste in Niedersachsen zu begrüßen. Klar.

Fritz Hiltner, Cramme

Schon wiedergescheitert

Zum Rücktritt Jürgen Klinsmanns als Hertha-Coach:

Mr. Klinsmäns neues Scheitern –trotz 76 Millionen verballerter Euro für neue Spieler in der Winterpause, die helfen sollten, Hertha BSC zum „Big City Club“ in den europäischen Showroom zu befördern, konnte der kalifornische Sunnyboy nach 76 aufopferungsvollen Einsatztagen an der Spree auch bei Hertha BSC „sein Potenzial als Trainer nicht abrufen“. Schade, wäre ja für den wankelmütigen Machtmenschen das erste Mal.

Justus Becker,

Sauingen

Richtige Entscheidung

Ebenfalls dazu:

Klinsmanns Entscheidung war richtig. Oder hätte er warten sollen, bis ihm Gleiches widerfährt wie Niko Kovac? Den haben bekanntlich charakterfreie Fußballer mit einem 1:5 in Frankfurt zur Entlassung „befördert“!

Wolfgang Klokowski,

Salzgitter

In den Nachbarländern ist es auch nicht besser

Zur Debatte ums Tempolimit:

Ich lese hier zu oft nur Meinungen die so lange nachgeplappert bis es scheint, das wäre die Wahrheit. Verkehrstote auf deutschen Autobahnen ist so ein Thema. Laut statistischem Bundesamt, lag die Zahl in 2018 bei 424. Dabei starben etwa gleich viele Personen in Zonen mit einem Tempolimit wie in Zonen ohne Limit. Die Unfallhäufigkeit lag auf Landstraßen ca. dreimal so hoch und innerorts ca. zehnmal so hoch wie auf Autobahnen.

Und auch da gibt es kaum einen Unterschied bei Geschwindigkeiten. Verkehrstote zur Rechtfertigung für ein Tempolimit zu nutzen kann man machen, ist aber nicht der Wahrheit letzter Schluss. Unsere Nachbarländer schränken ein, haben aber im Vergleich auch keine besseren Zahlen.

Gisbert Müller,

Wolfsburg