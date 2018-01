Wir lassen das Böllern schon lange sein

Zu unseren Berichten und Leserbriefen zum Silvester-Feuerwerk vor dem Schloss: Wir lassen das Böllern schon seit vielen Jahren, weil wir ein behindertes Kind haben, das in schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr zu Silvester in Angst und Schrecken versetzt wird. So einfach entkommt man dieser gesellschaftlichen Erscheinung dann doch leider nicht. Mit der Böllerei ist es auch keinesfalls nach zwei Stunden vorbei; ach, wie sich das schön reimt; nein! Stundenlang wurde geknallt und gedonnert, was der Geldbeutel erlaubt hat. An Nachtruhe war nicht zu denken, abgesehen von meinem behinderten Sohn, der stundenlang weinte, und die Welt nicht mehr verstand. Mein Vergnügen hält sich in diesen Silvesternächten doch sehr in Grenzen! Ich könnte natürlich einfach über Silvester wegfahren und so der Knallerei entkommen. Ich bin alleinerziehend mit einem behinderten Kind und Zwillingen, wer soll das bezahlen? Ich könnte ja mal bei der Krankenkasse nachfragen, vielleicht gibt es ja eine medizinische Indikation. Die Idee, an zentralen Stellen entfernt von Wohngebieten das Böllern stattfinden zu lassen, finde ich bedenkenswert, und ich bin mir sicher: Jeder, der eine Silvesternacht mit meinem Sohn verbracht hat, wird umdenken!

Katrin Sickel, Schapen

Soll die Stadt die

Millionen verschenken?

Zu „Leiferde will keine Schwerlaster“

vom 5. Januar:

Die Stadt Braunschweig und Ihre Vertreter ziehen doch nicht wirklich in Betracht, 2 Millionen Euro zu verschenken. Wie schwer sind denn eigentlich Müllfahrzeuge, Busse, Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeuge der Stadtentwässerung? Sollen die alle denn auch nicht mehr den direkten Weg von Leiferde nach Stöckheim nehmen? Das ist doch nicht ernst gemeint.

Dirk Schlüter, Braunschweig

Bitte auch an dieser Kreuzung messen

Zu „ Luftschadstoffe gehen deutlich zurück“ vom 18. Dezember:

Es ist sehr erfreulich, dass am Altewiekring und am Bohlweg die Luftschadstoffe deutlich zurückgehen. Wie wäre es, wenn diese Schadstoffe einmal an der Kreuzung Hagenring/Rebenring; Brucknerstraße/Hans-Sommer-Straße gemessen würden. Bereits in einem Artikel der BZ vor ungefähr 20 Jahren wurden pro Tag rund 40 000 Fahrzeuge an dieser Kreuzung gezählt. Man kann wohl davon ausgehen, dass heute bei einer solchen Messung ein Mehrfaches der am Bohlweg bzw. Altewiekring gemessenen Werte erreicht wird und hier auch wesentlich mehr Anwohner belastet werden. Durch die Bauvorhaben Langer Kamp, Nordstadt, Praktikermarkt, Dibbesdorf-Nord u.a., hat oder wird sich die Situation weiter verschlechtern. Schon heute stehen die Fahrzeuge häufig in einer Schlange Richtung Osten bis zur Beethovenstraße. Dazu kommt, dass hier der Anteil der LKW und sonstiger mit Diesel betriebenen Transporter besonders hoch ist.

Gerhard Stümpel, Braunschweig