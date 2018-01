Zu unseren Berichten über den neugestalteten Ägidienmarkt: Ägidienmarkt – ein neuer Platz, der nicht begeistert. Wer hat nur diese unselige Gestaltung des Ägidienmarktes genehmigt? Ohne Rücksicht auf die historische Umgebung – Fachwerkhäuser, gotische Kirche, niedrige Wohnbebauung – wurde dieses Ensemble zerstört. Dass dort auch Autos parkten, hat niemanden gestört – früher waren es Pferdewagen.

Ursula Middel, Braunschweig

Flohmarktbummel

ist Lebensqualität

Zu Flohmärkte – nun finden sie doch statt“ vom 25. Januar:

Die Überschrift suggeriert, dass alle Flohmärkte wie gewohnt stattfinden. Das ist aber leider nicht der Fall! Es ist zwar erfreulich, dass nicht alle Flohmärkte der irrsinnigen Gesetzeslage zum Opfer gefallen sind, aber eine Abhängigkeit von den verkaufsoffenen Sonntagen kann auch nicht die Lösung sein. Die Teilnahme am Flohmarkt ist für alle freiwillig, was man von den Verkäufern an verkaufsoffenen Sonntagen nicht sagen kann. Wenn tatsächlich die Sonntagsruhe das Argument ist, dann müssten wohl eher die verkaufsoffenen Sonntage verboten werden. So lange ich denken kann, gehe ich auf Braunschweigs Flohmärkten bummeln und finde eigentlich immer irgendeine Kleinigkeit, die ich in den Geschäften in der Stadt nicht gefunden (und gar nicht erst gesucht) hätte. Ein Flohmarktbummel ist für mich ein Stück Lebensqualität, auf das ich nicht verzichten möchte. Ich hoffe sehr, dass wieder alle Sonntags-Flohmärkte zugelassen werden. Alles andere wäre absolut unverständlich.

Anja Wichmann, Braunschweig

Gute Idee, aber bitte keine „Bomben“

Zu „Winterkunstzeit zieht Besucher an“ und „Hallo“ vom 29. Januar:

Die Idee, Blumensamen in Kugeln wegzuwerfen, finde ich toll. Aber nicht, die Kugeln als „Bomben“ zu bezeichen! Die Beschreibung „Bombig“ muss meiner Meinung nach auch nicht sein.

Christa Rohling, Wolfenbüttel