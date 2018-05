„Man fühlt sich alleingelassen“

Zum Beitrag „Anwohner bewahrt Überschwemmungsgebiet“ in der Ausgabe vom 11 Mai: Man kann sich nur freuen, dass Sie aufgrund von Leserhinweisen aktiv werden. Herzlichen Dank im Namen aller Anwohner der Okerstraße. Was sich hier abgespielt hat, ist ziemlich unglaublich. Die hoch mit Mutterboden beladenen LKW, zum Teil mit Anhängern, sind tagelang mit völlig überhöhter Geschwindigkeit durch das Dorf gebrettert – an Schulkindern vorbei, die auf ungesicherten Fußwegen in der Kurve unterwegs sind. Die LKW hatten keinen Firmenaufdruck, so dass man auch nicht bei einer Firma vorstellig werden konnte, damit sie ihre Fahrer zur Mäßigung aufruft. Nachbarn, die die Fahrer mit Handzeichen zur Geschwindigkeitsreduktion aufriefen, bekamen die geschüttelte Faust und ein Hupen und extra Gasgeben zur Antwort. Das wirkte schon wie Wildwest.

Zu beobachten war dann, dass immer mehr Anwohner ihre Fahrzeuge am Straßenrand parkten, um die LKW zur Reduzierung der Geschwindigkeit zu bewegen.

Da fühlt man sich als Anwohner schon ganz schön alleingelassen. Und die benachrichtigte Polizei? Außer dem Hinweis, dass der gesamte Kreis leider nur über einen Streifenwagen mit zwei Beamten verfüge, nichts. Trotz mehrfacher Bitten, sich das doch vor Ort einmal anzuschauen.

Die Samtgemeinde? Auch keine Ahnung von Baustellen in der Nähe. Selbst eine Recherche der Kennzeichen – viele LKW hatten Goslarer Kennzeichnen – war für den Laien vor Ort erfolglos. Wohin die LKW ihre Ladung verbrachten, war an diesem Ende des Dorfes nicht ersichtlich.

Eine sehr ernüchternde Aktion, die die Frage aufwirft, ob die Bürger sich auch künftig bei solchen Fällen an die eigentlich dafür zuständigen Stellen wenden oder vielleicht doch gleich die Medien einschalten.

Lydia Daniel, Schwülper