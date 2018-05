Baulandpolitik – Vechelder Gemeinderat sieht das blauäugig

Zu „Wohnhäuser – Baustart ist im Sommer“ vom 14 Mai über den Bau der Mehrfamilienhäuser in Denstorf: Die Gemeine Vechelde „ernährt“ sich verstärkt von verkauftem Bauland. Das mag positiv erscheinen, ist aber mit Vorsicht zu sehen. Leider sieht der Gemeinderat das blauäugig: Richtig ist, dass verkauftes Bauland – nach Abzug der Erschließungskosten – eine Menge Geld in die Kassen spült. Die Mehrfamilienhäuser in Denstorf (33 Eigentumswohnungen) werden sich ins Dorfbild einfügen, das Verkehrsaufkommen wird deutlich ansteigen, Ausgleichsflächen werden vermutlich auch von der Gemeinde ausgewiesen.

Auf der anderen Seite aber muss man die fehlende Infrastruktur bemängeln: Das geht beim Autofahren zwischen Vechelde und Braunschweig los – die Bundesstraße 1, insbesondere im Bereich Braunschweig-Lehndorf, ist zu bestimmten Zeiten überlastet.

Die Ortsdurchfahrt in Vechelde ist geprägt durch parkende Autos, Busse und Fahrradfahrer: Hier wird nichts getan, um sich dem zunehmenden Verkehr anzupassen.

Die Nord-/Südverbindung in Vechelde – Hildesheimer Straße und Köchinger Straße im Bereich der Kreuzung – gleicht einem Desaster. Die Parkmöglichkeiten am Vechelder Bahnhof sind bereits ausgeschöpft – hier wird es vermehrt zum Parken in den Wohnstraßen kommen. Ferner die Einkaufsmöglichkeiten in Vechelde: Aldi wird abgerissen, einen Ausweichmarkt gibt es nicht. Einen gut sortierten Getränkemarkt gibt es nicht, nur kleinere Getränkeabteilungen in den verschiedensten Supermärkten. Was ist zu tun, wenn der Bauboom nachlässt und kein Bauland mehr vorhanden ist? Sind dann genug Rücklagen entstanden und zukunftsträchtige Investitionen getätigt?

Rainer Kummer, Vechelde