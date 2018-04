Zum Konzert von „Doc in the fog“ in der Kuba-Halle am 19.April:

Am Donnerstag war ein Konzert der Band Doc in the fog in Wolfenbüttel. Diese Musiker spielen nur in ihrer Freizeit und weil es ihnen viel Spaß macht. Ich bin dort gewesen und kann nur sagen, dass sie es in ganz kurzer Zeit geschafft haben, ihr Publikum in den Bann zu ziehen und für ausgelassene Stimmung zu sorgen. Ich war begeistert von ihrer Musik und der Darbietung und bin stolz, dabeigewesen zu sein.

Martina Kühne, Wolfenbüttel