„Bonus nur für gute Spiele oder Tore“

Zum Spiel des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach: Das sollen Fußballer in der ersten Liga sein? Eine Lachnummer auf dem Platz. Es scheint, als ob die Fußballer gar nicht wissen, was sie auf dem Fußballplatz machen sollen – nämlich ordentlichen Fußball spielen. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich die Jungs alle achtkantig rausschmeißen! Kriegen ja auch genug Geld, dann braucht man sich auch nicht mehr anzustrengen.

Ich hätte da eine Idee: Die Fußballer müssten alle ein Grundgehalt bekommen, und wenn die Jungs gut spielen oder ein Tor schießen, dann würden sie einen Bonus bekommen. So wird die Bundesliga wieder attraktiver.

Andrea Schönfeld, Wolfsburg

Was soll das Geheimtraining?

Ebenfalls zum VfL Wolfsburg:

In letzter Zeit bin ich den VfL Wolfsburg betreffend ein wenig verwirrt. Ich sehe mir gerne ab und zu das Training und die Vorbereitung auf das kommende Spiel an. In letzter Zeit stelle ich aber des Öfteren fest, dass ein sogenanntes Geheimtraining stattfindet.

Nun frage ich mich, was soll das? Denn wenn ich als nächste gegnerische Mannschaft sehen will, ob eine besondere Taktik, Variante bei Standards oder etwas anderes einstudiert werden soll, dann können mich auch ein 50 Meter hoher Zaun und ein Dach nicht davon abhalten, die nötigen Informationen zu bekommen. Das Einzige, was mir nur noch plausibel erscheint, ist, die Fans sollen nicht sehen, wie man mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Geld verdienen kann.

Udo Anders, Ochsendorf

Wie sozial ist

diese Stadt?

Zu „Schüler kommen mit Sozialticket zu spät“ vom 19. April:

Ich begleite eine Familie, die über den Familiennachzug im Februar in Wolfsburg angekommen ist.

Die Ehefrau (spricht noch kein Deutsch) begleitet ihre drei Kinder jeden Morgen in die vier Kilometer weit entfernte Grundschule. Jetzt musste sie wegen der falschen Buskarte 60 Euro Strafe zahlen.

Viele Wolfsburger fahren die Kinder mit dem Auto zur Schule, obwohl diese vielleicht in der Nähe der Schule wohnen. Insbesondere wegen der Vorfälle, die es in der letzten Zeit an den Schulen gab,

vermutlich vermehrt. Wie kommt man auf die Idee, diese Einschränkung für Hartz-IV-Empfänger zu machen? Wie kurzsichtig ist diese Einschränkung im Hinblick geflüchtete Menschen zu integrieren?

Welche Person fährt ohne Grund vor 8.30 Uhr im Bus in der Stadt umher? Wie sozial ist diese Stadt?

Wer hat von den Ratsherren für eine solche blödsinnige Bestimmung gestimmt?

Simona Faulhaber, Wolfsburg