„Ohne Teamgeist, Spielfreude und System“

Zur Situation beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Das war’s wohl mit der 1. Liga. Extrem bitter für jeden VfL-Fan. Alle „Klellerkinder“ der Liga wehren sich erkennbar gegen den Abstieg. Nur die Mannschaft des VfL hat sich wohl offensichtlich mit dem Abstieg in die 2. Liga bereits abgefunden und ohne Gegenwehr aufgegeben. Zumindest bringt dies die Körpersprache der Mannschaft, die ohne Selbstvertrauen, mit fehlender Bereitschaft zu kämpfen und die ohne den erkennbaren Willen das Spiel gewinnen zu wollen auf dem Platz steht, zum Ausdruck. Jeder VfL-Fan, drückt „seiner“ Mannschaft Spieltag für Spieltag die Daumen, hofft und tippt auf „Sieg“, feuert sie immer wieder aufs Neue mit Herz und Leidenschaft an und wird dann von einer Mannschaft ohne Teamgeist, mit fehlender Spielfreude, ohne System, fehlender Lauf- und Kampfbereitschaft, mit schlechtem Zweikampfverhalten usw. „belohnt“, besser gesagt enttäuscht. Das schmerzt richtig und ist kaum noch mit anzusehen noch nachzuvollziehen, und so verliert auch langsam der letzte treue VfL-Fan den Glaube an „seine“ Mannschaft. Résumé zu Samstag: desolat, desaströs. Geht es wirklich nicht besser? Wenn die Mannschaft schon nicht sich selbst, weder den Trainer noch den VfL belohnen will, dann sollte sie sich doch wenigstens endlich mal den Allerwertesten für jeden einzelnen Fan aufreißen und ihn belohnen.

Heidrun Fuge, Wolfsburg

Ohne Begeisterung

und Einstellung

Ebenfalls zum VfL Wolfsburg:

Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV haben wir zum wiederholten Male gesehen, dass der VfL ohne Begeisterung und Einstellung spielt. In der ersten Halbzeit hat der VfL nur auf der Schattenseite links gespielt, rechts war weit und breit kein Spieler zu sehen. Das muss doch der Trainer sehen.

Und dann steht auf der VfL-Webseite: „Dabei hatten die Grün-Weißen über weite Teile der Partie einen aufopferungsvollen Kampf hingelegt“. Es ist eine Frechheit, so was zu veröffentlichen. Und dann die vielen Verletzungen der Spieler. Macht einer mal einen

Sprint, humpelt er kurz danach zur Bank. Das bedeutet, es wird nicht richtig trainiert. Solche vielen Verletzungen hat es bei Herrn Magath nicht gegeben. Trotzdem glaube ich, dass wir die 1. Bundesliga sportlich noch schaffen.

Dieter Ulschmid, Wolfsburg

Schlechter Service

im AOK-Stadion

Zu „Rekordkulisse sieht Einzug ins Champions-League-Endspiel“ vom 30. April:

Erneut wurde die Anteilnahme und Freude an einem Sieg der VfL-Frauen bei sehr vielen Besuchern gedämpft. Bei sommerlicher Temperatur und bei fast ausverkauftem AOK-Stadion hatte erneut der Getränke-und Imbissbereich nur eine Ausgabestelle besetzt. Das Ergebnis war eine derart lange Schlange, in der viele Besucher durch das „geduldige“ Warten weder den Anfang oder nach der Pause das erste Tor des Spieles sehen konnten. Ist es nicht möglich – bei deutlich guter Besucherzahl – diesen unwürdigen Zustand des schlecht gemanagten Services speziell für den Stehplatzbereich zu beenden? Das ist umso notwendiger, da ein Getränkeausschank-Monopol des VfL besteht und wir als Spielbesucher private Getränke im Eingangsbereich konsequent abgeben müssen (selbst unverdächtige kleine Wasserflaschen). Ich wundere mich immer wieder, wie viele Spielbesucher dieses Wartemartyrium über sich ergehen lassen müssen.

Rudi Karg, Wolfsburg

Wendschott ist

genug verdichtet

Zu „Bauausschuss drückt die Pause-Taste“ vom 27. April:

Manches Mal fragt man sich, wofür ist eigentlich noch ein Ortsrat und eine Ortsratssitzung mit Bürgerbeteiligung da? Ortsräte, die sich im Ort auskennen, und Bürger, die von dem neuen geplanten Baugebiet aus unterschiedlichen Gründen betroffen sind, haben in der Ortsratssitzung am 24. April das Bauvorhaben Innere Ortslage Wendschott aus unterschiedlichen, nachvollziehbaren Gründen einstimmig abgelehnt. Eine Sporthalle in der Nähe der Schule auf dem geplanten Baugelände wäre sinnvoll, damit die Schüler nicht bei Wind und Wetter Zeit verschwendend zur Turnhalle am Sportplatz laufen müssen. Im Bauausschuss der Stadt Wolfsburg äußern sich und entscheiden Stadträte über Baumaßnahmen. Reden über nötige Verdichtung des Dorfes Wendschott, obwohl sie das Dorf nur vom Plan her kennen oder vielleicht mal durch Wendschott durchgefahren sind. Ist denn der Ortsrat mit seinen Mitgliedern und Entscheidungen der verschiedenen Parteien nur eine Kasperbude, die eigentlich nur lästig ist?

Wendschott ist meiner Meinung nach schon mit den neuen Baugebieten Mitjätgens Anger, Sommerfeld, Wildzähnecke 1 und 2 genug verdichtet, so dass die Infrastruktur gar nicht mehr nachkommt. Zumal auch am Galgenkamp noch ein großes Baugebiet als Erweiterung von Wildzähnecke geplant ist. Wendschott ist in ganz kurzer Zeit auf über 3400 Einwohner angewachsen und der Zuwachs ist noch nicht abgeschlossen. Wendschott ist dabei, seinen dörflichen Charakter zu verlieren. Lasst uns das verhindern.

Bernd Brehm, Wendschott