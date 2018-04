Nord-LB – die Region muss kämpfen

Gastkommentar von Björn Försterling, FDP-Bezirkschef und Fraktions-Vize im Landtag in Hannover.Den Satz „Richtige Reformen sind immer nur in Krisen möglich – leider“, formulierte der ehemalige Braunschweiger Oberbürgermeister Gert Hoffmann im Interview mit der „Braunschweiger Zeitung“ am 7. April...