Säue mögen kein Benzin

Aufpassen, festhalten und notfalls zur Seite springen, denn absehbar ist, dass in der öffentlichen Diskussion in naher Zukunft die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Der Grund: Die CO2-Werte von Neuwagen in der EU sind 2017 nach Jahren wieder gestiegen. Dieser Trend dürfte sich in diesem Jahr...