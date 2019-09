Ein Casting zur Unzeit

Die Grünen haben ihre eigene Casting-Show. „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein.“ Cem Özdemir strebt wieder VIP-Status an: den Vorsitz der Fraktion. Die Bürger werden einfache Fragen stellen: Was will er anders machen als die bisherige Führungsspitze? Und wer ist die Kandidatin an seiner...