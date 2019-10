Punktsieg für Erdogan

Eigentlich sollen jetzt die Waffen schweigen in Nordsyrien. Aber schon wenige Stunden nachdem US-Vizepräsident Mike Pence in der türkischen Hauptstadt die Einigung auf eine Feuerpause bekannt gab, fielen wieder Schüsse. Die neuerlichen Kämpfe zeigen, wie explosiv die Lage in Nordsyrien bleibt....