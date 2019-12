Hohe Steuereinnahmen, große Mehrheit im Landtag: Niedersachsens Große Koalition lebt in Sachen Landeshaushalt bis auf weiteres in Wohlfühlzeiten. Doch ganz allmählich droht die Regierung insgesamt das Kultus-Syndrom einzuholen: immer höhere Ausgaben und trotzdem miese Schlagzeilen. So geht es in...