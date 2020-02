Thüringer Tabubruch

„Der braune Makel wird an allen Beteiligten kleben bleiben, egal, was kommt.“

Das, was viele befürchteten und offenkundig einige erhofften, ist passiert: AfD, CDU und FDP haben gemeinsam einen Ministerpräsidenten gewählt. Der liberale Landeschef Thomas Kemmerich soll nun Thüringen regieren – mit ins Amt gehievt von jener Fraktion, an deren Spitze der Rechtsextremist Björn Höcke steht. Es ist ein Tabubruch, so wie 1924, als in Thüringen erstmals völkische Abgeordnete einer bürgerlichen Regierung zur Mehrheit verhalfen. Die sogenannte Brandmauer zur extremen Rechten, die zuletzt so oft beschworen wurde: Sie hat wieder nicht gehalten.

Der Vorgang ist nicht nur ein Tabubruch, er ist ein nie dagewesenes Experiment. Formal besitzt eine Minderheitsregierung alle exekutiven Rechte einer normalen Regierung. Doch für Gesetze, so ist das mit der Demokratie, benötigt sie die Zustimmung des Parlaments. Hier muss Kemmerich auf die Linke zugehen – oder eben auf die AfD. Ohne eine der beiden Parteien gibt es keine Mehrheit.

Was die Situation besonders bizarr macht: Die FDP hatte es im Oktober nur knapp in den Landtag geschafft (73 Stimmen über der Fünfprozenthürde). Wer daraus das Mandat ableitet, ein Land zu führen, der ist mindestens anmaßend.

Kemmerich hat Thüringen keinen Dienst erwiesen. Mag sein, dass er der erste FDP-Ministerpräsident in der neueren Geschichte der Bundesrepublik ist. Aber er ist auch der erste Regierungschef seit 1945, der sich mit den Stimmen der extremen Rechten wählen ließ.

Und die CDU? Sie hat mitgemacht. Sie hat feige keinen eigenen Kandidaten aufgestellt und stattdessen mit Taktik und Tricks das Image Thüringens beschädigt – und das Image der Bundespartei gleich mit.

Der braune Makel wird an allen Beteiligten kleben bleiben, egal, was kommt.