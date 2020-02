Corona mit Vernunft begegnen

„Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie.“Erich Kästner

Der meistgebrauchte Begriff dieser Woche ist nicht „Schoduvel“, so wunderbar der Umzug Tausender von Aktiven vor Zehntausenden wettfester Mit-Karnevalisten war. Daran ändert weder die umfassende Online-Liverberichterstattung unserer Braunschweiger BZ-Kollegen noch das neue Trio der TV-Liveübertragung etwas. Der Mascheroder Power-Karnevalist Jan Brendel und die NDR-Moderatorin Britta von Lucke hatten den Braunschweiger Straßenkarneval mit ihrem Straßenreporter Andi Gervelmeyer so sympathisch rübergebracht wie lange nicht.

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ – das gilt in diesem Jahr mit brutaler Schärfe. Das Coronavirus macht immer mehr Menschen Angst. Diese Angst scheint alles zu überlagern. Und mit jedem Verdachtsfall scheint sie zu eskalieren.

Die Lungenkrankheit Covid-19, ausgelöst vom Erreger SARS-CoV-2, verbreitet sich schnell. Und sie kommt uns näher. Der Krankenhaus-Mitarbeiter aus Hamburg, der sich offenbar in Italien angesteckt hat, wird nicht der einzige in Norddeutschland bleiben. Bei ihm zeigt sich die Heimtücke, mit der sich das Virus verbreitet. Man kann sich kerngesund fühlen, nicht das kleinste Symptom spüren und dennoch bereits Überträger sein.

Das führt zu heftigen Reaktionen, vom Abbruch einer Klassenfahrt bis zur Absage des Genfer Autosalons, vom Hamstern der Infektionsmittel bis zum Anlegen von Notrationen. In vielen Unternehmen wird beraten, wie man Infektionen verhindern und auf eine Infektion reagieren kann, zum Schutz der Menschen und mit Blick auf die Gefahr, dass durch eine Quarantäne die Arbeit zum Erliegen kommt.

Es wäre verantwortungslos, würde man sich über Vorsorgehandlungen lustig machen. Krisenstäbe werden nicht ohne Grund eingerichtet. Das Corona-Virus SARS-CoV-2 ist so jung, dass Daten über seine Aggressivität und Erfahrungen bei der Heilung sich von Tag zu Tag verändern. Wissenschaftler beschreiben die Übertragungswege in Kategorien der Wahrscheinlichkeit – so sei es unwahrscheinlich, dass das Virus über längere Zeit auf Türgriffen oder Möbeln überlebe. Und was bedeuten die vorliegenden Daten? Die Sterblichkeit liege bei einem halben Prozent. Stimmt das? Wer kann sagen, ob die chinesischen Behörden ehrlich informieren? Wie zuverlässig sind weltweit die Erkenntnisse bei einer Infektion, die oft unerkannt bleibt? Ist nicht auch ein halbes Prozent ein bedenklicher Wert?

Vorgesorgt ist klug gehandelt, möchte man denken. Viele geben einander nicht mehr die Hände, halten tröpfchensicheren Abstand und greifen zu Desinfektionsmitteln. Manche überlegen sich, ob sie ohne zwingenden Grund unter Leute gehen – zum Konzert, in die Kneipe, ins Stadion. Einzelne Kliniken raten, Krankenbesuche sicherheitshalber zu reduzieren. Geschwächten Patienten könnte eine von außen in die Krankenzimmer getragene Infektion viel gefährlicher werden als Gesunden.

Das alles klingt sinnvoll. Und dennoch lohnt es sich, einem klugen Mann wie dem Chef der Virologie an der Berliner Charité zuzuhören. Prof. Christian Drosten sagt, es bestehe gegenwärtig überhaupt kein Grund, sein gewohntes Verhalten zu ändern. Das ist bei aller Notwendigkeit der Vorsorge ein hilfreiches Wort.

Wenn wir die Nachrichten verfolgen, erfahren wir an manchen Tagen im Halbstundentakt von neuen „Verdachtsfällen“. Bei den meisten bedeutet es lediglich, dass verantwortungsbewusste Mediziner im Einklang mit den einschlägigen Gesetzen und Regelungen die Ursache verdächtiger Symptome gründlich abklären. Die Entwarnung folgt sehr häufig auf dem Fuße. Und dennoch entsteht aus diesen Verdachtsfällen der subjektive Eindruck einer wachsenden und immer konkreter werdenden Gefahr für jeden einzelnen.

Wir müssen uns klar machen, wie viel dieser Eindruck mit unserer Fokussierung auf das Lungenvirus zu tun hat. Masern- und Grippeinfektionen ereignen sich unter der Aufmerksamkeitsschwelle, Corona steht im Scheinwerferlicht.

Wie sollten Journalisten mit Corona umgehen? Berichten wir auch in dieser Zeitung zu wenig, zu viel oder gerade richtig? Die Meinungen gehen auseinander. Unser Anspruch muss sein, belastbare Informationen zu liefern, auf Übertreibungen zu verzichten, Fakten sorgfältig einzuordnen und Hintergründe zu beleuchten. Eines können wir nicht: Das Interesse unserer Leserinnen und Leser ignorieren und das Thema künstlich „niedrig hängen“. Die Online-Zugriffe auf unsere Berichterstattung zu aktuellen Corona-Entwicklungen liegen bei einem Vielfachen der Werte, die andere wichtige Themen erreichen.

Dürfen wir für diese Informationen Geld verlangen? Auch diese Frage wird heiß diskutiert. Müssen bei einem so wichtigen Thema die News nicht frei zugänglich sein? Abonnenten unserer gedruckten Zeitung und unseres E-Papers führen diese Debatte nicht. Sie bezahlen uns Monat für Monat für unsere Arbeit, weil sie wissen, dass unabhängiger Qualitätsjournalismus nur auf dieser Basis möglich ist. Dafür sind wir sehr dankbar.

Wir haben uns verständigt, die Grundversorgung mit den Informationen zur Corona-Epidemie im Internet gratis zur Verfügung zu stellen. Das entspricht unserer Verantwortung für das Gemeinwohl. Einen Überblick über den Stand der Dinge liefert auch unser täglich aktueller Newsletter „Post aus der Redaktion“, den Sie kostenlos unter www.braunschweiger-zeitung.de/newsletter abonnieren können. Die Berichterstattung in aller Breite und Tiefe bleibt aber unseren zahlenden Leserinnen und Lesern vorbehalten.

Hoffen wir gemeinsam, dass die Themen rasch wieder freundlicher werden. Im Augenblick ist zu viel Angst im Spiel. Bleiben Sie gesund!