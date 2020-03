Zu einfache Antwort

Gut gemeint ist er mit Sicherheit, der Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes, den 75. Jahrestag des Kriegsendes einmalig zum Feiertag zu machen – als Zeichen gegen Rechtsextremismus. Leider ist die Antwort allzu einfach. Zunächst: Um uns mit unserer Geschichte auseinander zu setzen, brauchen wir keinen Feiertag. Das beste Beispiel ist der 8. Mai 1985. An jenem Mittwoch, einem Arbeitstag, sprach Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag. Seine Aussage, der 8. Mai sei die Befreiung vom Nationalsozialismus gewesen, keine Niederlage, ist bis heute ein Eckpfeiler deutscher Erinnerungskultur. Und stieß eine notwendige Debatte an. Blickt man auf die letzten Kriegstage 1945, so ist das Bild komplex. NS-Opfer fieberten ihrer Befreiung entgegen. Derweil verübten Deutsche grauenhafte Endphase-Verbrechen. Aber es kam auch massenhaft zu Übergriffen durch Soldaten der Roten Armee.

Wie steht es heute um unsere Erinnerungskultur? Manches ist zum Ritual erstarrt. Gleichzeitig sterben die Zeitzeugen aus. Und von ganz Rechts werden nicht länger nur „Schlussstriche“, sondern „erinnerungspolitische Wenden“ gefordert. Gerade hiergegen wird ein Einmal-Feiertag nichts ausrichten. Niemand wird sich von seiner verqueren Sichtweise verabschieden, nur weil er zu Hause statt am Arbeitsplatz durch die digitalen Echokammern surft und sich sein Weltbild bestätigen lässt. Das ist kein prinzipielles Plädoyer gegen neue Feiertage. Aber: Mehr Auseinandersetzung, weniger Ritual!