Auf Hopp sollten wir stolz sein

„Die Menschen werden wohl über die Zwecke einig, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück.“ Goethe

Müsste ich mir ein Feindbild suchen, wäre Dietmar Hopp so ziemlich meine letzte Wahl. Der Mitbegründer der Firma SAP hat, mitten in der Softwarewüste Deutschland, mit seinen Partnern dank einer guten Idee zur rechten Zeit ein Weltunternehmen aufgebaut. SAP beschäftigt über 100.000 Menschen. Gemeinsam mit diesen fleißigen Mitarbeitern hat Hopp ein Milliardenvermögen verdient. Er könnte sich auf irgendeiner Südseeinsel räkeln. Stattdessen engagiert er sich sozial wie kaum ein anderer. Zwei Drittel seines Vermögens steckte er in seine Stiftung. Über 600 Millionen Euro hat sie seither ausgeschüttet, für Sport und Medizin, Soziales und Bildung. Schon früh unterstützte er auch die Klimaschutz-Bewegung.

Dietmar Hopp ist ein Mann, auf den unser Land stolz sein müsste. Stattdessen beschimpfen ihn Stadion-Extremisten als „Hurensohn“, beleidigen damit ihn, seine Mutter und seine ganze Familie, pinseln sein Gesicht mit Fadenkreuz auf Stoffbahnen, als wollten sie ihn zum Abschuss freigeben. Und das in einer Zeit, in der Politiker und ganz normale Bürger von Extremisten auf offener Straße erschossen werden. Wie viel Idiotie will sich der Fußball leisten?

Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge am vergangenen Samstag. Foto: Revierfoto / dpa

Wer diese Agitation auch nur im Ansatz verteidigt, hat eindeutig zu oft Kopfball geübt. Und selbst der Versuch der Erklärung fällt schwer. Klar ist: Hopp hat Fußball-Leidenschaft. Mit privatem Geld zauberte er die sportliche Erfolgsgeschichte der TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga. Für diesen Verein hatte Hopp als Jugendlicher auf der Stürmer-Position gespielt.

Wie Jahreszahl zeigt, hat der Verein tiefe Wurzeln, sein sportlicher Höhenflug ist aber nur durch Hopps Unterstützung zu erklären. Hopp hält 96 Prozent der Anteile. 2008 stieg die TSG in die Bundesliga auf, 2017/18 hatte sie sich schon die Spielberechtigung in der Champions League erkämpft. Das entspricht nicht dem Bild der elf Freunde, die mit kaputten Schlappen und eisenhartem Teamgeist ihren Weg gehen. Es wird zur Provokation, weil es beweist, dass Erfolg, meist eine Frage des Investments ist. Siehe RB Leipzig.

Ohne viel Geld geht im professionellen Fußball schon lange nichts mehr, auch bei „echten“ Traditionsclubs. Man muss das nicht mögen. Die Investoren-Ligen in England oder Frankreich entsprechen in keiner Weise unserem traditionellen Bild vom Vereinssport. Festzustellen ist aber, dass sportliche Qualität nicht als Argument gegen das Kapital taugt. Selbst Norwich City, der notorische Tabellenletzte der Premier League, bietet regelmäßig attraktiveren Fußball als die Mehrzahl der Bundesliga-Mannschaften.

Wer möchte, dass in Deutschland international konkurrenzfähiger Fußball gespielt wird, der kommt an Sponsoren und Investoren nicht vorbei. Nur mag sich dieser Tatsache nicht jeder stellen. Ausgerechnet Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des börsennotierten (!) Bundesliga-Clubs Borussia Dortmund, machte sich zum Sprecher der Traditionalisten wider die TSG Hoffenheim. Das ist mindestens so skurril wie die Beobachtung des vergangenen Wochenendes, dass Anhänger des FC Bayern München ihre eigene Mannschaft mit Anti-Hopp-Transparenten in den Spielstreik trieben.

Dass Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne demonstrativ seinen Arm um Dietmar Hopp legte, dass Trainer Hansi Flick, die Mannschaft und Vorstandsmitglied Oliver Kahn die Kurve (vergeblich) zur Ordnung riefen, war menschlich anständig, dürfte den Spielabbruch beim Stande von 6:0 für Bayern verhindert haben – und zeigt, dass es den Graben zwischen dem Hopp-Modell und den anderen Clubs nicht gibt. Schon gar nicht in der Schärfe, die sich Ultras wünschen. Adidas, Allianz und Audi halten zusammen ein Viertel der Anteile an der FC Bayern München AG, die eine Bilanzsumme jenseits 700 Millionen Euro ausweist. Die Anteile liegen unterhalb der Sperrminorität, der e.V. ist bei den Bayern noch Herr im Haus. Aber als Beispiel für klassischen Vereinsfußball taugt der FCB nicht.

Fußball-Mäzen Dietmar Hopp, Förderer des Bundesligisten TSG Hoffenheim, sieht sich in Stadien häufig dem Unmut der Fans anderer Vereine ausgesetzt. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Wunschbild und Realität gehen schwer zusammen. Das erzeugt Schmerz. Und selbstverständlich darf und muss in einer freien Gesellschaft über den richtigen Weg gestritten werden. Die Brutalität der Attacken auf Dietmar Hopp aber nimmt dem Protest die Legitimität. Kritik am Deutschen Fußball-Bund wäre nachvollziehbar: Sein Draht zu den Fan-Kurven ist beklagenswert. Ein Teil der Eskalation hat damit zu tun, dass sich organisierte Fans nicht wahrgenommen fühlen. Und ob kollektives Aussperren eine kluge Antwort auf Übergriffe kleiner Gruppen darstellt? Zweifel sind erlaubt.

Dialog wäre notwendig, allerdings nicht allein zwischen DFB und Fanorganisationen. Auch innerhalb der Fangruppen sollte man sich dringend über die eigenen Grenzen klar werden. Wer glaubt, dass es zum Naturrecht des deutschen Fußballfans gehöre, bis zu 2500 Grad heiße, beißenden Rauch verbreitende Bengalische Feuer zu entzünden, die kaum zu löschen sind, der stellt sich außerhalb des Rechts. In England, dem Mutterland des Fußballs, vermisst niemand dieses Teufelszeug. Und: Beleidigungen und Hetze im Stadion bedürfen einer klaren Antwort. Die Szene muss sich fragen, ob sie ihre Solidarität nicht allzu reflexartig übt. Nicht selten kommt sie den Falschen zugute.

„Eigentlich geht es gar nicht um Dietmar Hopp“, sagte ein Kenner der Fanszene auf dem Bezahlsender „Sky“. Das mag so sein. Wer am Samstag in Hopps Gesicht gesehen hat, der weiß aber, dass es mit diesem Satz nicht getan ist. Wer Menschen beleidigt, bedroht und gefährdet, der gehört nicht ins Stadion. Er gehört vor Gericht.