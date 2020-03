Bazooka gegen Corona

„Wir alle sollten uns nicht nur fragen, was der Staat tut – sondern, was ich für die Gemeinschaft leisten kann.“

Im Zweiten Weltkrieg griffen US-Soldaten auf dem Schlachtfeld zu einer Bazooka. Mit dem posaunenartig geformten Raketenwerfer schossen sie auf deutsche Panzer. Jahrzehnte später holten Regierungen und Notenbanken die Bazooka heraus. In der Euro-Staatsschuldenkrise zwang der damalige EZB-Präsident Mario Draghi 2012 mit Billionen-Garantien die Spekulanten an den Finanzmärkten in die Knie und rette den Euro.

Olaf Scholz und Peter Altmaier wollen in seine Fußstapfen treten. Mit einem gigantischen Schutzschild von rund 550 Milliarden Euro an Staatsgarantien will die Regierung den massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen durch die Corona-Katastrophe verhindern. Für den Moment scheint die Rechnung aufzugehen: Der abgestürzte Dax legte zeitweise um sieben Prozent zu. Die schwarze Null im Bundeshaushalt wird aller Voraussicht nach pulverisiert. Was ist schon eine abstrakte schwarze Null, wenn Millionen Arbeitnehmer um ihre Jobs zittern? Wenn wir bald durch Geisterstädte fahren und laufen? Wenn mutmaßlich Tausende auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen werden?

Krise war für viele Deutsche lange Zeit ein Fremdwort. Auf den Bankencrash 2008/09 folgten fette Jahre. Corona verändert vieles. Panik ist nicht angebracht. Aber Demut. Wie sollen Taxifahrer, Wirte, Messebauer, Freiberufler, Künstler über die Runden kommen?

Da hilft die Bundes-Bazooka nur bedingt. Jetzt muss eine Stunde der Solidarität schlagen. Wer gespart hat, kann betroffenen Freunden, Nachbarn mit Notkrediten helfen. Oder auf Kinder von Ärzten und Pflegerinnen aufpassen.

Wir alle sollten uns in dieser beispiellosen Krise nicht nur fragen, was der Staat tut – sondern, was ich für die Gemeinschaft leisten kann. Und sei es, sich einzuigeln, um Corona nicht zu verbreiten.