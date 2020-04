Bestenfalls Schule light

Man kann die Bildungspolitik für vieles verantwortlich machen – vom Lehrermangel über baufällige Schulen bis hin zu notorischer Reformitis und Bürokratie.

Für die Herausforderungen, die mit der Corona-Krise auch auf Schulkinder, Eltern, Lehrer sowie die Schulbehörden selbst zukommen, können die Verantwortlichen nichts. Natürlich schlagen die Versäumnisse bei der Ausstattung von Schulen, dem Einbinden von digitalen Unterrichtsformen und Fortbildungen nun besonders heftig zu Buche. Dass Deutschland in jeder Beziehung digitales Entwicklungsland ist, das ist allerdings keine neue Erkenntnis. Dazu kommt ein weiteres Problem. Es braucht Zeit und auch Freiräume, um auszuprobieren, welche Lernformen wie eingesetzt werden können. Viel spricht dafür, dass freie selbstorganisierte Lernformen, wie sie schon in Grundschulen eingesetzt werden, vor allem den schwächeren Schülern schaden. Ähnliches ist auch für digitalisiertes Lernen zu befürchten. Der Kontakt mit dem Lehrer in einem nichtvirtuellen Klassenzimmer ist auf absehbare Zeit aber immer noch der Schlüssel zum Schulerfolg. Den Corona-Ausnahmezustand aber sollte man bildungspolitisch nehmen als das, was er ist: ein Ausnahmezustand. Anders als wegbrechende Existenzen durch den Shutdown werden sich die meisten Lücken wohl reparieren lassen. Im Corona-Härtetest sind Pragmatismus, Improvisation und Geduld gefragt – auch in Sachen Schule. Was derzeit möglich ist, ist bestenfalls eine Art Bildung light – wenn überhaupt.