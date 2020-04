Seuchen-Konjunktur

Seuchengeschichten haben Konjunktur. Gut erkennbar ist das gerade am Buch „Die Welt im Fieber“ der Britin Laura Spinney. Das Werk, das zwei Jahre lang vom Publikum weitgehend unbeachtet in den Buchhandlungen stand, ist über Nacht zum Bestseller geworden, Corona sei Dank.

Einmal mehr zeigt sich: Die Gegenwart bestimmt unseren Blick auf die Geschichte. Angesichts der aktuellen Ungewissheiten, Einschränkungen und Schreckensszenarien – letztere haben sich in Deutschland bisher zum Glück überwiegend nicht bewahrheitet – interessieren wir uns auf einmal für frühere Epidemien: Wie gingen unsere Vorfahren mit Pest, Cholera oder Spanischer Grippe um? Wie haben sie sie überstanden? Welche Opfer forderten die Ausbrüche? Und was haben Menschen daraus gelernt?

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

So groß das Interesse an seuchenhistorischer Forschung aktuell ist, so sehr fristet diese Disziplin normalerweise ein Nischendasein – mit dem Ergebnis, dass etwa zur Spanischen Grippe 1918, oft als „Mutter aller Seuchen“ bezeichnet, in unserer Region bisher nicht geforscht wurde. Corona könnte ein Anlass sein, solche Wissenslücken zu schließen. Anfänge gibt es. Damit dies gelingt, muss das Interesse – vom Publikum und Geldgebern – aber über den Tag hinaus reichen.

Natürlich wünschen wir uns alle, Corona und die Beschränkungen mögen bald ein Ende haben. Aber daran, unsere Geschichts-Hausaufgaben zu machen, muss uns das ja nicht hindern. Die nächste Krise kommt bestimmt.

