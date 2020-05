Corona-Antworten

Die Regierenden in Berlin und in den Ländern sollten sich nichts vormachen: Diese Corona-Demos waren nur der Anfang einer Bewegung. Es gärt in der Bürgerschaft. Immer mehr Deutsche sprechen laut aus, was viele schon lange dachten – die Einschränkungen seien überzogen, die Freiheit des Einzelnen leide, die Demokratie und der Rechtsstaat auch.

Ein Teil der Abwehrreaktion auf die Vollbremsung eines ganzen Landes mag schlicht zu erklären sein. Die meisten von uns spüren die Bedrohung nicht unmittelbar. Sie teilt sich durch die Nachrichten aus New York mit, durch die Szenarien der Weltgesundheitsorganisation, des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Epidemiologen. Während die Bilder der leidenden Menschen schwer wegzudiskutieren, aber „weit weg“ sind, werden die Szenarien angezweifelt. Häufig zitieren Kritiker „Fehleinschätzungen“ der Fachleute während der letzten Sars-Epidemie oder der Schweinegrippe. Ein Missverständnis: Die Wissenschaftler können niemals mehr tun, als auf Basis aktueller Fakten mögliche Entwicklungen zu beschreiben. Keiner von ihnen behauptet, in die Zukunft blicken zu können. Wer von einer „Diktatur des RKI“ spricht, übersieht also die Rolle der Experten. Sie sind Berater der demokratisch legitimierten Entscheider in Regierungen und Parlamenten.

Das Transparent „Wir sind das Volk“ in die Luft zu halten, als gälte es, eine Diktatur wie in der DDR zu bekämpfen, ist Unsinn. Fragen an die Regierungen zu stellen, ist aber das Recht und die Pflicht jedes Bürgers. Der offene und innere Widerstand kann das Resultat fehlender Perspektive sein: Bürger erkennen, dass die Einschränkungen befristet sein müssen, aus wirtschaftlichen und aus Gründen des Grundrechte-Schutzes. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Je länger diese Antwort fehlt, desto schneller wächst der Widerstand.